Merkez Bankası haziran 2021 toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? MB PPK faiz kararı merak ediliyor!

Merkez Bankası faiz kararı gündemdeki yerini aldı. Merkez Bankası haziran ayına ilişkin yeni faiz kararı için toplanacak. MB toplantının ardından faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte MB PPK faiz kararı detayları…

Merkez Bankası faiz kararı, piyasalardaki etkisi nedeniyle yakından takip ediliyor. Aylık düzenli olarak yapılan toplantı ardından MB o aya ilişkin faiz kararını açıklıyor. Mayıs ayında toplanan PPK, faizleri yüzde 19'da sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası haziran 2021 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, MB FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Haziran Perşembe günü toplanacak. Toplantının ardından haziran ayına ilişkin faiz kararını 14:00'dan itibaren açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün 3. çeyreğin sonunda, 4. çeyreğin başı gibi olacağının düşünüldüğünü belirterek, "Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır. Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor." dedi.

Şahap Kavcıoğlu, TCMB'nin iletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları kapsamında bir sunum yaptı.

Sunumunda, 2021'in ilk çeyreğindeki büyüme ve büyümenin bileşenlerinin, Nisan Enflasyon Raporu'ndaki görünümle uyumlu gerçekleştiğine işaret eden Kavcıoğlu, iktisadi faaliyetin güçlü ve trendinin üzerindeki seyrini sürdürdüğünü kaydetti.

Kavcıoğlu, halihazırda ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve bireysel kredilerdeki yavaşlamanın dış dengede beklenen iyileşmeyi desteklemesini beklediklerini aktararak, "Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesinin sağlanması için, sıkı para politikası duruşunun gerektiğini vurgulayan Kavcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz. Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün 3. çeyreğin sonunda, 4. çeyreğin başı gibi olacağı düşünülüyor. Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır. Para ve Kur Politikası Metnini 2021 yılında uygulayacağımız politikalar ve iletişim stratejisi açısından bir yol haritası olarak görüyoruz. Yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi bundan sonra söz konusu yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Önümüzdeki dönemde para ve kur politikaları, bu metinde belirtilen esaslara göre uygulanacaktır."