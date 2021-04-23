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Merkez Bankası harekete geçti! Flaş kripto para kararı

23 Nisan 2021 Cuma - 22:23 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 22:23

Son dakika haberi! Kripto para ile ilgili flaş gelişme. Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmeler Merkez Bankasını harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması yasaklanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gündemdeki gelişmeleri CNN Türk canlı yayında değerlendirdi ve kripto paralarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, kripto paraların takibi için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, 'Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, SPK, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ortak bir çerçeve çizecek. Bir iki haftaya süreç netleşecek' dedi.


Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gündemdeki gelişmeleri CNN Türk canlı yayında değerlendirdi ve kripto paralarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Kavcıoğlu'nun o açıklaması:
 
Hassas bir konu, farklı bir boyuta doğru gidiyor. Altyapı, düzenleme ve kontrol mekanizması yok. Sadece yasaklayarak bu olayı çözemezsiniz. Bu platformlara aracılık eden kuruluşların altyapıları sağlam değil. Bankalar aracılığı ile ödeme yapabilirisiniz dedik. Düzenlemelerle ilgili çalışıyoruz. Para yerine kullanımını yasakladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinesinde kripto para düzenlemesi çalışılıyor.
 
Tanımı yok; varlık mı, mal mı? Birçok belirsiz soru işareti var. İki hafta içerisinde çalışmaların bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Dünyada da örnek alabileceğiniz bir uygulama yok.
 
Çok ciddi bir kripto para trafiği var. Giden para geliyor mu belirsiz. Nereye gittiğini bilemiyoruz bu kripto paraların. Avrupa ve ABD’ye giden bir kripto akışı var. Biz bu konuyu birkaç hafta içerisinde; SPK, BDDK, Bakanlık kendi düzenlemelerini yapıyor.
 
Kripto dünyasıyla ilgili neler yapıldığını, düzenlemenin ne olduğunu bilmeyen kişiler var.

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