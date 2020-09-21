Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz oranı ne zaman açıklanacak?

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Peki, Merkez Bankası faiz açıklamasını ne zaman yapacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti. Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, faiz oranları ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TOPLANTI NE ZAMAN?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 23 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 9 olurken, beklentiler yüzde 8,25 ila yüzde 9,75 arasında yer aldı.

20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 24 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek