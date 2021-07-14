Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak? MB PPK Temmuz 2021 faiz kararı ne olur?

Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın Temmuz ayı faiz kararında olacak. Bir süredir faizleri sabit seviyede tutan TCMB bugün Temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını da duyuracak. İşte politika faizi kararlarında son durum…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
MB’nin 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre PPK toplantısı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 14:00’te faiz kararı duyurulmuş olacak.
Geçtiğimiz süreçte yapılan açıklamalarda yıl sonu enflasyon hedefli kararların alınacağı belirtilmişti. Bu kapsamda kararı verilecek olan politika faizi 14 Temmuz’da bir kez daha açıklanmış olacak.
2021 YILI FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?
2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti.
Mayıs ayında da yine faizler yüzde 19’da sabit bırakılmıştı. Son olarak Haziran ayında açıklanan kararda da faizlerin yüzde 19’da sabit kalacağı duyurulmuştu.
Faiz kararı sonrası ilk değerlendirmeler CNN TÜRK canlı yayınında yer alacak.