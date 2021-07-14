Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak? MB PPK Temmuz 2021 faiz kararı ne olur?

Piyasalar tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz toplantısı bu hafta gerçekleştiriliyor. Geçen ay Merkez Bankası faiz kararını sabit bırakırken gözler Temmuz ayı PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2021 takvimi belli oldu. Hafta içinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlık yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı son dakika haberi olarak duyurulacak. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Temmuz ayı 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler…

Piyasaların gözü Merkez Bankası ’nın Temmuz ayı faiz kararında olacak. Bir süredir faizleri sabit seviyede tutan TCMB bugün Temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını da duyuracak. İşte politika faizi kararlarında son durum…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

MB’nin 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre PPK toplantısı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 14:00’te faiz kararı duyurulmuş olacak.

Geçtiğimiz süreçte yapılan açıklamalarda yıl sonu enflasyon hedefli kararların alınacağı belirtilmişti. Bu kapsamda kararı verilecek olan politika faizi 14 Temmuz’da bir kez daha açıklanmış olacak.