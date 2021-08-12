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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 14:00 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 14:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.


TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası  Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun,  politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi.
 
Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde  aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği  belirtildi. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden  ekonomilerin kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir  performans sergilediği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:
 
"Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek  seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış  uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol  açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim  koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir.  Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal  piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.
 
Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış  talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun  geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm  sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle  sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Ticari krediler ılımlı bir seyir  izlemektedir. Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren  bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için alınan makroihtiyati tedbirlerin  yeterliliği izlenmektedir. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı  para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü  artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini  canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi  beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı  hedefi için önem arz etmektedir."
 
 "Para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek"
 
Duyuruda, son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen  fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşullarının, bazı sektörlerdeki arz  kısıtlarının, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek  oynaklıkların ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama  davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği  belirtildi.
 
Uluslararası tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki yüksek seviyelere  ilave olarak, bazı ürünlerde iklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma  etkileriyle birleşmesiyle temmuz ayında gıda fiyatlarında gözlenen artışın,  enflasyondaki yükselişte belirleyici olduğu vurgulanan duyuruda, "Diğer taraftan,  parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri  gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate  alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar  para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu  doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir."  ifadelerine yer verildi.
 
Duyuruda, TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki  tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği bildirildi.
 
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve  orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin, güçlü  dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde  oluşturulmaya devam edileceği vurgulanan duyuruda, "Fiyatlar genel düzeyinde  sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin  başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman  maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve  finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam  artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin  oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir  çerçevede almaya devam edecektir." değerlendirmesi yapıldı.
 
Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin beş iş günü içinde  yayımlanacağı bilgisine yer verildi.
 

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