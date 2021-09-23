Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saat kaçta? Bugün gözler MB PPK toplantısında! Faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası toplantısı, FED açıklamalarından sonra merakla bekleniyor. Politika faizinde son artış mart ayında yapılmıştı. Uzmanların ağırlıklı olarak beklentisi son beş toplantıda yüzde 19 seviyesinde sabit bırakılan politika faizinin bugün de değiştirilmemesi yönünde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?

TCMB, mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faizi yüzde 19,00'a yükseltmiş, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise faizi beklentilere paralel olarak yüzde 19,00 seviyesinde sabit bırakmıştı. Piyasa’nın gözü bugün yapılacak Merkez Bankası Toplantısı’nda ve MB PKK tarafından alınacak faiz kararında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?

AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında Politika Faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

Foreks anketi

Foreks anketine katılan 25 kurumun 22'si politika faizinde değişiklik beklemiyor. 3 kurum ise Merkez Bankası'nın politika faizinde 100 baz puan indirime giderek faizi yüzde 18 seviyesine indireceği görüşünde.

Bu ay faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü savunan ekonomistlerden 4'ü ekimde, 9'u kasımda, 1'i ekim veya kasım ayında, 1'i aralıkta, 2'si 4.çeyrekte, 1'i ise Mart 2022'de ilk faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

2021 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 21 ekonomistin medyan tahmini yüzde 18,00 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu anketine ilişkin en düşük faiz tahmini yüzde 16,00, en yüksek tahmin ise yüzde 19,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette yıl sonu faiz beklentisi yüzde 18,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 17,00-19,00 aralığında oluşmuştu.

Reuters anketine katılan 19 kurumun 18’i de eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bir kurum politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.