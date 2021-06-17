Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın ne oldu? Dolar ve altında faiz kararı etkisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasının ardından 8.64 seviyesinde olan dolar/TL, 8.61'e kadar geriledi. Kritik seviyede olan altın da 500 liranın altına geriledi. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum…

Merkez Bankası (TCMB), bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı aldı. Prof. Dr. Cem Başlevent, TCMB yönetimi ve siyasi iradenin düşük faizden yana olduğunu ancak şartların buna şimdilik imkan vermediğini belirtti.

GRAM ALTIN 500 LİRANIN ALTINDA GERİLEDİ

Gram altın güne 500 liranın üzerinde başlamıştı. Ons altında yaşanan geri çekilme sonrası altının gramı kritik seviye olan 500 liranın altına geriledi.

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

"Gram altın, ons tarafındaki düşüşe eşlik etti ve USDTRY tarafındaki yükselişe rağmen 500 desteğine ulaştı. Bu seviye oldukça kritik. Gün içinde 500 seviyesinin ne tarafında olacağına bakacağız.

ALTIN SENARYOLARI

500 TL üzerinde 507, 512 ve 517 TL seviyeleri hedef olarak kullanılabilir. Ancak 500 altına inebilirse 496, 492, 486'ya doğru gerilemenin önü açılmış olabilir."

Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:

"Şahin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından güçlenen dolarla birlikte sert satışla karşılaşan değerli maden dün günü yaklaşık %2,5 oranında kayıpla 1.812 seviyesinden kapattı. Şu aşamada kısa vadeli doların güçlenmesi sürebilecekken, değerli maden baskı altında kalmaya devam edebilir.

Değerli madende teknik seviyelere bakıldığında, düşüşün devam etmesi ve 1.800 desteğinden tepki gelmemesi durumunda 1.785 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.830 direnci tepki gelebilecek seviye olarak öne çıkıyor."