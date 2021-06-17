Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur? İşte altın fiyatlarında son durum!

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
ALTINDA SON DURUM: 17 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
500,99 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 501,07 liradan, 3 bin 322 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 372 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 306 liradan alınan tam altın 3 bin 391 liradan satılıyor.
BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.598 liradan alınan yarım altın 1.640 liradan ve 801 liradan alınan çeyrek altın 820 liradan satılıyor.