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Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur? İşte altın fiyatlarında son durum!

17 Haziran 2021 Perşembe - 13:44 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 13:44

İç piyasada gözler, bugün 14:00'te açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Analistlere göre, Türkiye'de politika faizinin yüzde 19 ile yüksek düzeyde bulunması, liranın daha çok değer yitirmesini sınırlandıran en önemli unsur olmayı sürdürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? İşte altın fiyatları...


Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para  Politikası Kurulu toplantısı, takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda  olduğunu bildirdi. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın  gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19  düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
 
 
ALTINDA SON DURUM: 17 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
500,99  liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 501,07 liradan, 3 bin 322 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 372 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
3 bin 306 liradan alınan tam altın 3 bin 391 liradan satılıyor.
 
BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.598 liradan alınan yarım altın 1.640 liradan ve 801 liradan alınan çeyrek altın 820 liradan satılıyor.
 
 

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