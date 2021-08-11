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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?