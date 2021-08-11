Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Yatırımcının gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Kritik toplantı bu hafta gerçekleştirilecek. Piyasalara yön verecek Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz artıracak mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz indirecek mi? i sabit tutarsa ne olur? İşte Merkez Bankası faiz kararı ve PPK toplantısına ilişkin bilgiler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.
Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
SON KARAR NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.