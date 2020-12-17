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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman?

17 Aralık 2020 Perşembe - 15:52 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 15:52

Küresel piyasalar, yılın son ayında ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere merkez bankaları toplantılarına odaklanmıştı. FED faiz kararını açıkladı. Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanmanın pandemi öncesindeki dönemin altında olduğunu belirtirken önümüzdeki birkaç ayın büyük olasılıkla zorlu geçeceğini söyledi. Yatırımcılar ve piyasalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman? İşte 2020 Aralık Merkez Bankası toplantısı ile ilgili detaylar...


Merkez Bankası’nın bu yılki son PPK toplantısı yatırımcı tarafından merak ediliyor. FED'in faiz kararını açıklamasının ardından yurtiçi piyasalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman? İşte 2020 Aralık Merkez Bankası toplantısı tarihi...
 
 
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN 2020?
 
Merkez Bankası’nın bu yılki son PPK toplantısı 24 Aralık'ta toplanacak. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) aralık ayı faiz kararını açıklayacak.
 
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
Yılın son PPK toplantısının Aralık ayının son perşembe gününe denk geliyor. PPK toplantısında yeni Faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. TCMB toplantısı 24 Aralık saat 10.00 itibariyle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanacak. Toplantıda alınan kararlar aynı gün saat 14.00’de kamuoyu ile paylaşılacak.
 
MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI 
 
Merkez Bankası bir önceki toplantısını 19 Kasım tarihinde gerçekleştirmişti. Son toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Bu kapsamda halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım'dan itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır." denildi. Bu gelişmenin ardından uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı.
 
 

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