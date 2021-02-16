Milyonlar Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Merkez Bankası faiz kararı Şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısında açıklanacak. Karar öncesi dolar kuru uzun bir sürenin ardından 7 lira seviyesinin altına çekildi. Naci Ağbal da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Bu hafta gerçekleştirilecek kritik toplantı öncesinde dolar kurunun ilk kez 7 liranın altına gerilemesi ise piyasaların gözünü faiz kararına çevirdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası şubat toplantısı ne zaman? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MB’nin 2021 PPK takviminde yer alan bilgilere göre faiz kararı 18 Şubat 2021 Perşembe günü açıklanacak.
Ağbal’ın göreve gelişinin ardından açıklanacak olan dördüncü faiz kararı olacak Şubat 2021 faiz kararında hangi sonucun çıkacağı 18 Şubat’ta netleşecek.
Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gitmiş Ocak 2021’de ise faizi aynı seviyede tutmuştu.
Merkez’in şubat faiz kararında nasıl bir adım atacağı ve döviz piyasasına etkisinin ne olacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu yüzde 17 olan politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Bununla birlikte ocak ayındaki karar metninde çok güçlü bir iletişim dilinin kullanıldığına dikkati çeken analistler, karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.
Ocaktaki toplantı sonrası açıklanan karar metninde özellikle "2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" şeklindeki yönlendirmeler piyasalarda olumlu karşılık bulmuştu.