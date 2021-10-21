Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Yatırımcının gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararında. Merkez Bankası PPK Toplantısı ile Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Yurt içi piyasaları etkileyecek karar için gözler Merkez Bankası'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Merkez Bankası’nın faiz kararının ne olacağı yakından takip edilirken, ekonomistlerin tahminleri faizlerin indirileceği yönünde. TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantısı, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası ne zaman toplanıyor? Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

Hafta sonuna yaklaşırken gözler yurt içinde de Merkez Bankası 'nın Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak kararlarda. Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son gelişmeler yatırımcının gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı ile yurt içi piyasalar yeniden şekillenecek. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yayınlayacak. Ekonomist ler, PPK toplantısından faizin indirilmesi yönünde kararın çaıkacağını tahmin ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası ne zaman toplanıyor? Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

Küresel piyasalarda 3. çeyrek finansal sonuçları risk iştahını beslemeye devam etse de artan maliyet baskıları endişe unsuru olarak gündemdeki yerini korurken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00 gibi açıklanması beklenşyor.

ESON MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA NE OLDU?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.

Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.