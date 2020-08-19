Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Piyasalar, Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Uzmanlar faiz artırımı ve sabit faiz beklentisine girdi. Yatırımcılar “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Politika faizi nedir? Merkez Bankası faiz artıracak mı?” sorularını merak ediyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili merak edilenler...

Yatırımcılar, Merkez Bankası ’nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Ekonominin gündeminde Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi var. Yatırımcılar da Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Politika faizi nedir? Merkez Bankası faiz artıracak mı? sorularını araştırıyor. İşte Merkez Bankası kararı ve analistlerin tahminleri...

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Ekonominin gündeminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.

AA Finans'ın, 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından netlik kazanacak olan Merkez Bankası faiz kararı, uzmanlar tarafından yapılan ankete göre düşük ihtimalle faiz artırımı ve yüksek ihtimalle sabit faiz olarak değerlendirildi.

Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, yıl içinde genellikle aylık periyotlarda Para Politikası Kurulu toplantılarında açıklanır. Politika faizi, Merkez Bankaları tarafından belirlenen, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Merkez Bankaları bu faiz oranı üzerinden bankaların repo taleplerini karşılar. Bankalar ellerindeki tahvil ve bonoları teminat gösterip Merkez Bankalarından para alarak repo yaparlar. Böylece bankalar fon oluşturmuş olur.