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Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! TCMB faiz artışı...

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 12:34 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 12:34

Piyasaların kalbinin attığı Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım başladı. İlk kez Naci Ağbal başkanlığında alınacak Kasım ayı faiz kararları için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı’na çevrildi. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlara yer verileceğini tahmin ediyor.


Ekonomistler, TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü  gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının, son bir haftadır  "ekonomide yeni dönem" açıklamalarının en önemli sınaması olacağını belirtti.
 
Piyasa fiyatlamasının halihazırda yüzde 14,64 seviyesinde bulunan  ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) üzerinen yapıldığını ifade eden  ekonomistler, perşembe günkü toplantıda politika faizinde artış beklerken, karar  metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin güçlü  mesajlara yer verilmesinin mümkün olduğunu söyledi.
 
 "Sadeleşme adımı gelebilir"
 
Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım, konuya ilişkin AA  muhabirine yaptığı değerlendirmede, son günlerde ekonomi alanındaki açıklamaların  ve açılımların piyasaya pozitif yansıdığını ve gelecek döneme ilişkin olumlu  beklentiler içinde olduğunu belirtti.
 
Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin  yüzde 14,64 seviyesinde ve Geç  Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının yüzde 14,75 olduğunu hatırlatan Yıldırım,  "TCMB'den politika faizinde 400-450 baz puanlık bir ayarlama bekliyorum. Böylece  şu an kullanılmayan 1 haftalık repo faizinin de atıl şeklinde görüntüsüne son  verilmiş olunacak. Bu aslında bir faiz artırımından ziyade bir faiz ayarlaması.  Çünkü zaten bankacılık sektörü kendini yüzde 14,75'e göre konumlandırıyor."  ifadelerini kullandı.
 
Perşembe günü ya da sonraki toplantıda bir sadeleşme adımının da  gelebileceğini tahmin eden Girgin, kasım ayı toplantısında faiz artırımının yanı  sıra enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamaların da piyasanın odağında olduğunu  söyledi.
 
Yıldırım, yapılması gerekenin sadece faiz artırmak olmadığını, asıl  meselenin yapısal sorunlara inmek olduğunu dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin son bir  haftadır yaptığı açıklamaların bu çerçevede olduğuna dikkati çeken Yıldırım,  "Üreticisinden tüketicisine tüm kesimlerin desteğini alan enflasyon ile mücadele  programı açıklanmalı. Enflasyon ile mücadele şu an herşeyin önünde geliyor.  TOBB  Türkiye Ekonomi Şurası çarşamba günü yapılacak. Cumhurbaşkanının burada  verileceği mesajlar da çok önemli. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.  Herkes faize odaklanmış durumda, ancak Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme  patikasına çıkarmak ve istihdam yaratan bir ekonomi haline getirmek burada temel  hedef olmalıdır ve bu yönde açıklamaların güçlü şekilde geliyor olması mutluluk  verici. Tüm sorunlar 19 Kasım ile birlikte çözülecekmiş gibi davranmak orta uzun  dönem açısından bir katkı sağlamayacaktır." ifadelerini kullandı.
 
"Piyasada kredi ve mevduat fiyatlaması yüzde 14,75 baz alınarak  yapılmakta"
 
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve ekonomist Gizem Öztok  Altınsaç da Merkez Bankasının ortalama fonlama maliyetinin halihazırda yüzde  14,64 seviyesinde bulunduğunu, bu fonlama faizinin altında atılacak her adımın  gevşeme sinyali vermesi sebebiyle verimli olmayacağını söyledi.
 
Politika faizi olan yüzde 10,25'in şuan kullanılmadığına işaret eden  Altınsaç, Merkez Bankasının piyasayı fonladığı faize fiili olarak piyasanın karar  verdiğine ve bunun da geleneksel ihalelerle yapıldığını ifade etti.
 
Altınsaç, orada da piyasanın istediği faizin ihalelerde yüzde 15'e  geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Oysa ki olması gereken Merkez Bankasının piyasanın önünde giderek  kendisinin kısa vadeli faizleri oluşturması. Kontrol ancak bu şekilde  sağlanabilir. Şu an kullanılmayan yüzde 10,25'in en az halihazırda fiili olarak  varolan faize getirilmesi lazım. Hatta bu tam anlamıyla bir faiz artışı olmayıp  'para politikasında düzeltme ve sadeleşme adımı' olacaktır. O nedenle atılması  çok zor bir adım değil. Piyasada kredi fiyatlaması da mevduat fiyatlaması da  yüzde 14,75 referans alınarak yapılmakta. Bunun normalde TCMB politika faizinden  yapılıyor olması gerekir. Fakat işler o denli karışınca fiyatlamalar buradan  yapıldı. Bu durumda, TCMB 400-500 baz puan faiz artırınca yani faizi şuan zaten  kullanılan yere çekince de kredi ve mevduat faizi aynı oranda yukarı kaymaz,  fiyatlama hali hazırda o seviyeden. Sınırlı bir yükseliş olur."
 
"Tüm fonlama politika faizinden yapılabilir"
 
 AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise anketlerde  TCMB'nin bu ayki toplantıda politika faizini medyan beklenti olarak 475 baz puan  artırmasının beklendiğini ifade etti.
 
Ekim ayında TCMB'nin politika faizine dokunmayarak sadece Geç Likidite  Penceresi (GLP) faizini yüzde 14,75'e yükseltmesi, olumsuz piyasa tepkisine neden  olduğunu ve dolar kurunun 8,50 seviyelerine kadar yükseldiğini hatırlatan  Bürümcekçi, "TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın ilk mesajı PPK toplantısında gerekli  politika kararlarının alınacağı yönünde olurken, gerek Hazine ve Maliye Bakanı  Lütfi Elvan'ın ve gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyona  öncelik verileceği yönündeki açıklamaları, faiz artışının önünün açıldığını  düşündürmüştü." diye konuştu.
 
Bürümcekçi, beklenen artışın dışında faiz koridorunun eski haline  dönüp dönmeyeceği ve tüm fonlamanın haftalık repo faizinden yapılmaya başlanıp  başlanmayacağının da takip edilen kararlar olacağını söyledi.
 
Fonlamanın ağırlıklı olarak aylık geleneksel repo ihaleleri ve GLP  kanalından sağlanmaya başlandığını belirten Bürümcekçi, şunları kaydetti:
 
"Bu doğrultuda ortalama fonlama maliyeti yüzde 14,6 seviyesine ulaştı.  Eğer politika faizi yüzde 15 civarına çıkarılırken, tüm fonlama bu kanaldan  yapılmaya başlanırsa bankacılık fonlama maliyeti çok değişmemiş olacak. Ancak,  normal fonlamaya dönülmez ve haftalık repo faizinin 150 baz puan üzerinde  oluşacak yeni borç verme imkanlarından kullandırım devam ederse fonlama maliyeti  bugünkü duruma göre yükselişini sürdürüyor olacak. Hatta fonlama ağırlıklı olarak  GLP imkanına yönlendirilmeye devam eder ve aradaki 300 baz puan fark korunursa  maliyet yükselişi daha da hızlı olacak. Ancak, beklenti para politikasında  normalleşme olduğundan tüm fonlamanın politika faizinden (haftalık repo faizi)  yapılmaya başlanması daha olası görünüyor."
 
"PPK toplantısı Türkiye ekonomisindeki yenilenme mesajlarının bir  samimiyet testi olacak"
 
Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer de Türkiye'nin son üç yıldır  yaşadığı sıkıntılardan sonra 19 yılın en keskin toparlanmasını yaşayarak yabancı  yatırımcıların yeniden ilgi alanına girmeye başladığını söyledi.
 
Öyle ki Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısının olağan bir PPK  toplantısından öte, Türkiye ekonomisindeki yenilenme mesajlarının bir samimiyet  testi olarak da önem arz ettiğini belirten Sözer, "Dahası yeni başkan politika  faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkararak fonlamayı ilave bir risk  yaşanmadıkça politika faizinden yapacağını açıklayarak bu samimiyet testini  başarıyla geçirirse, 2023'e kadar bir daha faiz artırımına dahi ihtiyaç  duyulmayacağını tahmin ediyorum. Böyle bir fırsatın masasına gelmesine rağmen,  eğer 150-200 baz puan gibi daha sınırlı bir faiz artırımı yapılacak olursa  dolar/TL'de yeniden 8,0'e doğru yükseliş yaşanabilir." ifadelerini kullandı.
 
"Enflasyonla mücadele amacıyla politika faizinin en az yüzde 15  seviyelerinde gerçekleşmesi gerekiyor"
 
 Econs Kurucu Ortağı ve ekonomist Ferhat Yükseltürk ise TCMB'nin belki  de son yılların en önemli PPK toplantılarından birisini 19 Kasım'da  gerçekleştireceğini söyledi.
 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni atanan TCMB Başkanı  Naci Ağbal ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan son 1 haftadır gelen  olumlu açıklamalar sonrasında piyasada para politikasında daha ortodoks bir  politika izlenmesi konusunda beklentilerin arttığını ifade eden Yükseltürk,  "Beklentim, piyasa faizlerinin mevcut durumu da göz önüne alındığında politika  faizinde 475 baz puan artış olması yönünde." dedi.
 
Yükseltürk, 2021 yılı ilk çeyreğinde baz etkisi ve kur geçişkenliğinin  de etkisiyle enflasyonun yüzde 14 seviyesinin üzerinde gerçekleşebileceğini, bu  kapsamda enflasyonla mücadele amacıyla politika faizinin en az yüzde 15  seviyelerinde gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi.
 
Aynı zamanda, dolarizasyon döngüsünün de kırılması gerektiğine dikkati  çeken Yükseltürk, şunları kaydetti:
 
 "Bu kapsamda TL tasarruf sahiplerine pozitif reel faiz sunmamız  gerekirken, aynı zamanda uzunca bir süre hanehalkı tarafını ikna etmek için  beklenen enflasyon yerine gerçekleşen enflasyon üzerinden bu reel faizi  yatırımcıya sunuyor olmamız lazım. TCMB'nin bu toplantıda aldığı faiz kararının  yanı sıra karar metni de yakından takip edilecek. Bundan böyle enflasyon odaklı  para politikası çerçevesinin ön plana çıkacağına ve gerekirse ek sıkılaşmaya  gidilmesine yönelik mesajlar olumlu olacaktır. Son olarak, şu anda piyasada çok  fazla konuşulmasa da enflasyon hedeflemesi politikasında da ciddi bir revizyona  ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Uzunca bir süredir yakınına bile  yaklaşamadığımız yüzde 5 enflasyon hedefi açıklamasını bir kenara bırakıp daha  gerçekçi hedefler ve bu hedeflere yönelik olarak uygulanacak politikalara yönelik  bir politika çerçevesinin 2021 öncesinde kamuoyu ile paylaşılması bu anlamda  önemli oranda TCMB açısından kredibilite sağlayıcı bir adım olacağı  kanaatindeyim. Umarım yeni yönetim, bu çerçevede piyasa açısından olumlu bir  sürprize imza atar."
 

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