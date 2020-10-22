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Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Merkez bankası faiz oranlarını artırdı mı? 2020 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı...

22 Ekim 2020 Perşembe - 14:33 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 14:33

Merkez bankası faiz oranlarını artırdı mı? merkez bankası faiz oranlarını artırdı mı? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka faizi sabit tuttu. İşte Merkez Bankası faiz kararı detayları...


Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Piyasaların artış beklentisine karşın Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25'te bıraktı.Faiz artış beklentileri 1 ile 3 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 1,75 puan seviyesindeydi. Merkez Bankası politika faizini 2018 Eylül ayından sonra ilk kez geçen ay artırmış, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. 

 

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Merkez Bankası faiz karar
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