Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Merkez Bankası faiz kararı…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. TCMB en son Mayıs 2020'de faiz indirmişti. Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Merkez Bankası faiz kararı…

Merkez Bankası faiz indirimi yaptı?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi.

Merkez Bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentileri faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 18,0'e indi.



TCMB, önceki 5 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.



Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde Enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,74, 12 ay sonrası için yüzde 12,94 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,71 seviyesinde bulunuyor.



TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.



Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ağustos ayı için yıllık tüketici fiyatlarını %19,25 olarak açıkladı.



TCMB'nin bir sonraki toplantısı 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.