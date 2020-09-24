Merkez Bankası faiz arttırınca ne olur? Merkez Bankası faiz artırımı ve politika faizi ne demek?

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur? sorusuna yanıt aranıyordu. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı. Analistler Merkez Bankası Eylül ayı faiz oranlarının da sabit kalacağını öngörüyordu. Ancak Merkez Bankası, piyasalar için sürpriz bir karar verdi, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Peki, Merkez Bankası faiz arttırınca ne olur? Faiz arttırışı ve politika faizi ne demek, ne anlama geliyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Kararın ardından Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kazanmaya başladı ve Dolar/TL kuru 7,60'ın altına geriledi. TCMB açıklamasında, "Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir." denildi. Karar sonrası dolar ve euro tarafında 15'er kuruşluk sert geri çekilme oldu. Dolar/TL 7.71'den 7.57'ye, euro/TL ise 8.95 üzerinden 8.83'e kadar çekildi. Merkez Bankasının böylece 2 yıl aradan sonra faiz artırımına gitti.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTTIRDI, PİYASAYA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Faiz artırımı ekonomik olarak en çok enflasyonun gerilemesine neden olur. Faiz artırımı yaparak Türk lirasının değer kazanması sağlanır ve sıcak para girişinin sağlanması amaçlanarak iç piyasa rahatlatılmaya çalışılır.

Türk lirası değer kazandığından maliyet ve talep enflasyonun engellenmesi beklenir. Enflasyonu düşürmesi önemli bir adım sayılırken, yatırımlarda bir düşüş gözlemlenir. Enflasyonun düşmesine bağlı olarak yatırımcılar için kaynak bulmak zorlaşır ve tüketimde düşüşler yaşanabilir. Buna bağlı olarak büyüme oranında ise yavaşlama gözlemlenebilir.

Harcama eğilimi düştüğünden bankalar yüksek faiz uygulayarak müşterilerin bankalara daha fazla yatırım yapmasının önü açılır.

FAİZ ARTIRIMI NEDİR?

Merkez Bankaları ülkelerin para politikalarını belirler, yani ne kadar para basılacağına ve bankalara verilen paraların faiz kararlarını belirler.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirliyor. Belirlenen bu faizlerle iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemek amaçlanır. İşte bu faiz oranına politika faiz oranı denilir. Kısacası, Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.