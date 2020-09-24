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Merkez Bankası faiz arttırdı mı? MB politika faizi ne oldu, Eylül ayı faiz kararları açıklandı mı? Merkez Bankası Faiz kararı: TCMM dolar, euro, döviz, altın kuru…

Merkez Bankası faiz arttırdı mı? MB politika faizi ne oldu, Eylül ayı faiz kararları açıklandı mı? Merkez Bankası Faiz kararı: TCMM dolar, euro, döviz, altın kuru…