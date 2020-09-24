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  • Merkez Bankası faiz arttırdı mı? MB politika faizi ne oldu, Eylül ayı faiz kararları açıklandı mı? Merkez Bankası Faiz kararı: TCMM dolar, euro, döviz, altın kuru…

Merkez Bankası faiz arttırdı mı? MB politika faizi ne oldu, Eylül ayı faiz kararları açıklandı mı? Merkez Bankası Faiz kararı: TCMM dolar, euro, döviz, altın kuru…

24 Eylül 2020 Perşembe - 13:00 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 13:00

Küresel piyasalardaki hareketlik devam ederken milyonların gözü Merkez Bankası toplantısına ve toplantı sonrası açıklanacak faiz kararlarına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası politika faizi arttı mı? Euro, dolar, altın kurları belli oldu mu? sorularının ardı arkası kesilmiyor. AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyordu. İşte Merkez Bankası faiz kararları ile ilgili merak edilenler…


AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 23 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 9 olurken, beklentiler yüzde 8,25 ila yüzde 9,75 arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMM Eylül ayı faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası faiz kararı 24 Eylül Perşembe saat 14.00'da gerçekleşecek. Faiz kararları açıklanır açıklanmaz, detayları ile haberimizde yer alacak.

 

 

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