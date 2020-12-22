Merkez Bankası faiz artırır mı? MB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısında!

Merkez Bankası PPK 2020 yılının son faiz kararını açıklayacak. MB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak olan faiz kararının ne olacağı, arttırılıp artırılmayacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı?

Merkez Bankası tarafından Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında faiz kararı açıklanacak. Naci Ağbal’ın göreve gelişinin ardından açıklanacak ikinci karar için gözler PPK toplantıma çevrildi. Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz arttırır mı?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası aralık ayı toplantısı 24 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00’de yapılacak. PPK toplantısından çıkacak karar ile 2020 yılının son politika faizi de belirlenmiş olacak.

Naci Ağbal’ın göreve gelişinin ardından açıklanan ilk kararda Merkez Bankası faiz artırımına gitmişti. Faiz artırımının devam edip etmeyeceği ise yeni toplantıda ortaya çıkacak.

MERKEZ KARARI FAİZ ARTIRIR MI?

İngiltere Merkez Bankası 17 Aralık’ta faiz kararını sabit tutmuş, aynı şekilde Rusya Merkez Bankası da 18 Aralık’ta açıkladığı kararında faiz kararını sabit tutmuştu.

24 Aralık’ta toplanacak Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz artırmasına kesin gözü ile bakılıyor. Enflasyonun kasım ayında yüzde 14.03’e yükselmesiyle birlikte ekonomi yönetiminin verdiği sinyaller piyasalarda yeni bir faiz artışına gidileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal'ın ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışı yapılmış ve politika faizi 475 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarılmıştı. Banka tüm fonlamanın haftalık repodan yapılmasına karar vermiş, karar metninde parasal duruşun sıkılığının kararlıkla sürdürüleceği belirtilmişti.