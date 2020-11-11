Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın atanmasının ardından yatırımcının gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı piyasalara yön verecek. Peki, Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası ne zaman toplanacak? İşte Merkez Bankası faiz açıklamasının yapılacağı tarih...

Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olarak göreve getirilmesinin ardından yatırımcı, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarihi bekliyor. Merkez Bankası politika faizi toplantısı, alınacak karara göre piyasalara yön verecek. Peki, Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası ne zaman toplanacak? İşte Merkez Bankası faiz açıklamasının yapılacağı tarih...

Merkez Bankası faiz kararı yatırımcı tarafından merak edilen konular arasında geliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına geri sayım devam ederken kararın piyasalara nasıl yön vereceği de merak konusu. Piyasaların, yeni atamaların ardından izleyeceği en önemli gelişme, TCMB'nin Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olarak gösteriliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve getirilmesinib ardından yaptığı açıklamada fiyat istikrarınavurgu yapmıştı. Ağbal, "TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."

Analistler, piyasaların odağının 19 Kasımda toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında ve bu toplantıdan çıkacak olan faiz kararında olacağını vurguluyor.