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Merkez Bankası duyurdu! Hesaplara yatırıldı...

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 23:33 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 23:33

Merkez Bankası resmen duyurdu. TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştı. Artırılan söz konusu rakam, 15 Haziran 2021 itibarıyla TCMB hesaplarına girdi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan swap  anlaşmasına ilişkin duyuru yaptı. Duyuruda, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30  Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL ve  23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına  ulaştığı bildirildi.Artırılan söz konusu rakamın bugün itibarıyla TCMB hesaplarına girdiği  belirtilen duyuruda, "Para takası anlaşmasının temel hedefi, yerel para birimleri  üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal  istikrarına destek sağlamaktır." denildi.
 
  

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