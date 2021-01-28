Merkez Bankası duyurdu! Bankada parası olanlar...

Bankada parası olan herkesi kapsıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada artış olduğu bilgisine yer verildi. "TCMB açıklamasında, Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 16,3 milyar lira artarak 3 trilyon 569,3 milyar liraya yükseldi." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 22 Ocak ile biten haftada 16 milyar 312 milyon 836 bin lira artarak 3 trilyon 553 milyar 37 milyon 16 bin liradan, 3 trilyon 569 milyar 349 milyon 852 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,12 azalışla 1 trilyon 537 milyar 348 milyon 361 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,23 artışla 1 trilyon 887 milyar 980 milyon 611 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 218 milyon dolar artarak 265 milyar 425 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 236 milyar 106 milyon dolar olurken, bunun 150 milyar 8 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 86 milyar 98 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,21 artarak 639 milyar 28 milyon 31 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler de yüzde 0,42 azalışla 548 milyar 629 milyon 977 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,03 artarak 197 milyar 10 milyon 561 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 786 milyon 422 bin lirası konut , 8 milyar 6 milyon 412 bin lirası taşıt ve 379 milyar 235 milyon 197 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Ocak ile biten haftada 2 milyar 318 milyon 850 bin lira azalarak 3 trilyon 442 milyar 215 milyon 943 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,80 artış gösterdi.