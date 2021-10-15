Merkez Bankası dolar tahmini! 2021 Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini yükseldi mi?

Merkez Bankası dolar tahmini merak ediliyor. Merkez Bankası enflasyon ve dolar tahminini yükseltti. Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 8,92'den 9,22'ye, enflasyon tahminini ise yüzde 16,74'ten yüzde 17,63'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 9,22 TL’ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 17,63’e çıkarıldı. İşte Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken bu anket döneminde yüzde 17,63’e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,94’ten yüzde 13,91’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,71’den yüzde 11,27’ye çıktı.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 TL iken, bu anket döneminde 9,22 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,56 TL iken bu anket döneminde 10,01 TL'ye çıktı.

BÜYÜME TAHMİNİ

2021 sonu için GSYH büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 8,9'a yükselirken 2022 için büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 düzeyinde kaldı.