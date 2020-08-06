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Merkez Bankası, BDDK ve Bankacılar bir araya geliyor

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 19:21 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 20:17

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlarının da katılımıyla sektörün önde gelen bankalarının genel müdürleri, görüş alışverişinde bulunmak için bu akşam buluşuyor.


Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, pandemi döneminde ekonomi  yönetiminin aldığı önlemler ve paralelinde yapılan uygulamaların amacına ulaşması  ile artık normalizasyon sürecine girilmiş bulunuyor.
 
Bu çerçevede, TCMB ve BDDK'nın pandemi döneminde sağladığı imkanları  normal dönem koşullarında olduğu duruma uyumlu hale getirmeleri bekleniyor.
 
TBB’nin ev sahipliğinde, TCMB ve BDDK başkanlarının da katılımıyla  sektörün önde gelen bankalarının genel müdürleri, bu durumun piyasalara etkileri  hususunda bu akşam görüş alışverişinde bulunacak.
 
Bu arada, dün TCMB piyasaya sağladığı fonlamanın maliyetini artırırken  bugün de başta kamu bankaları olmak üzere sektörün diğer oyuncularının mevduat ve  kredi faiz oranlarını artırdıkları görüldü.
 

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