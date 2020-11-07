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Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti

07 Kasım 2020 Cumartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 17:01

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini Yardımcısı İbrahim Şenel'e devreden Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı görevini Murat Uysal'dan devraldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal'a devretti.
 
Devir teslim Merkez Bankası Başkanlık Makamı'nda yapıldı.
 
Ağbal, buradaki konuşmasında, Uysal'a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti.
 
Uysal da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
 
Törenin ardından Ağbal, Uysal'ı aracına kadar uğurladı.
 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uysal görevinden alınırken, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal getirilmişti.
 
Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine de Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel atanmıştı.
 

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