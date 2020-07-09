Merkez Bankası Başkanı Uysal: Ekonomide toparlanma sinyali var

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ekonomide toparlanma sinyallerinin olduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın açıklamaları:

İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.

Yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.

Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.