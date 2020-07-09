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Merkez Bankası Başkanı Uysal: Ekonomide toparlanma sinyali var

09 Temmuz 2020 Perşembe - 17:36 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 17:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası telekonferans yöntemiyle yatırımcı toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda pandemi döneminde Türkiye ekonomisinin performansı ve beklentiler ele alındı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ekonomide toparlanma sinyallerinin olduğunu söyledi.


 
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ekonomide toparlanma sinyallerinin olduğunu söyledi.
 
Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın açıklamaları:
 
İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın  ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.
 
Yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep  yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.
 
Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler,  finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.
 
Türkiye'de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısının covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladı.
 
Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.
 
Pandemide enflasyondaki arz tarafından gelen baskının geçici olduğunu düşünüyoruz.
 
Rezervlerdeki dalgalanma oldukça normal.
 
Bir sonraki teşvik paketinin temmuz sonuna kadar geçmesini umuyorum.

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mb açıklama uysal
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