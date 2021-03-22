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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

22 Mart 2021 Pazartesi - 19:41 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 19:45

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kamuoyuyla bir mesaj paylaştı. Kavcıoğlu, "Ülkemiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.


TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffaflık ve öngürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte büyük bir özveri ile yatırım üretim ihracat ve istihdamı artırıcı Sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Makro ekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.
 

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