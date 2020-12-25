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Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon açıklaması

25 Aralık 2020 Cuma - 16:57 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 17:23

TCMB Başkanı Naci Ağbal, "(Enflasyon hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz." dedi.


TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan açıklama geldi Ağbal,  "(Enflasyon hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum.  Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden  tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz."

Merkez Bankası altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49.8 milyar dolar olmak üzere toplam 91.8 milyar dolar.

Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi  var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci  yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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