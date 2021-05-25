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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

AA/DHA |  25 Mayıs 2021 Salı - 10:03 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 10:03

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.


Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı.
Özbaş'ın görevden alınmasıyla yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Yayımlanan kararda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkes Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.
 
Semih Tümen kimdir?
1977 yılında Elazığ’da doğan Semih Tümen, 2000 yılında Orta Doğu  Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi bölümünden mezun oldu. Tümen, sonrasında  2006'da London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007'de  Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans, 2012'de ise Chicago  Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı. Tümen, 2002'de TCMB'de uzman yardımcısı olarak göreve ve 2011'e kadar  çeşitli birimlerde görev yaptı. 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel  Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başlayan Tümen, 2015-2016'da  Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı, 2016-2018'de ise Yapısal  Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.  Prof. Dr. Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat  Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman  olarak görev yaptı. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Institute of Labor Economics  ve Economic Research Forum’da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tümen, pek çok  uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yaptı.Tümen, evli ve 1 çocuk babasıdır.
 

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