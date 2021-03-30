Merkez Bankası başkan yardımcısı Mustafa Duman kimdir? Yeni atanan TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman hakkında merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Mustafa Duman, ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Mustafa Duman 8 yıl Esbank'ta ve 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev almıştır. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak atanmıştır. Burada 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri dönmüştür. Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.