Merkez Bankası açıklaması! Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bulut...

Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle birlikte ekonomiye yönelik gerçekleştirilen kara propagandalara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut CNN Türk ekranlarında cevap verdi. Bulut, "Pazar akşamından itibaren yurt dışı kaynaklık yayınlarda Kara Pazartesi yaşanacağı, ciddi sıkıntıya düşüleceği spekülasyonu yapıldı ve bununla birlikte birlikte manipülasyon yapıldı. Herhangi bir olağanüstü faiz toplantısı yapılmayacak. 5-10 puan aşağı çekilecek diyenler var. Bu tamamen bir yalandır, uydurmadır, bilgi değildir." dedi.

Bulut, Türkiye'nin döviz sorunu olmadığını rezervlerinin güçlü olduğunu belirtti ve dolar için 7.50 liranın denge noktası olabileceğini kaydetti.

Yiğit Bulut'un açıklamaları şöyle:

Merkez Bankası Başkanı'yla görüştüm. Yaptığı açıklamalar, toplantılarla ilgili üstünden geçtim. Pazar akşamından itibaren yurt dışı kaynaklık yayınlarda kara pazartesi yaşanacağı, ciddi sıkıntıya düşüleceği spekülasyonu yapıldı ve bununla birlikte birlikte manipülasyon yapıldı. Herhangi bir olağanüstü faiz toplantısı yapılmayacak. 5-10 puan aşağı çekilecek diyenler var. Bu tamamen bir yalandır, uydurmadır, bilgi değildir.

Son 20 yılda serbest piyasadan nasıl taviz verilmediyse, önümüzdeki süreçte de serbest piyasadan vazgeçilmesi mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomik vizyonu bellidir. Piyasa zorlamasına rağmen serbest piyasadan taviz verilmediyse yine verilmeyecek.

Merkez Bankası Başkanı dedi ki "Bankalar kendi bilançosuna bakacak, biz kendi bilançomuza bakacağız." Gerçek serbest piyasa bu aslında.

MB Başkanı için köşe yazarıydı MB başkanı oldu. Gazeteci olmak onurlu bir iştir. Gazeteciden MB başkanı oldu diyorlar, bunu reddediyorum. Şahap Bey'i uzun yıllardır tanırım. 32 yaşında bir bankanın Genel Müdür yardımcısı oldu. Doçent oldu, profesör oldu. Bankacılık konusunda profesördür.

Söylemler MB Başkanını küçültmeye yönelik. Bu ülkenin insanlarının ağzına yakışmaz.

DÖVİZ REZERVLERİ

Yapılan spekülasyonlarda 128 milyar dolar satılmış deniyor. Ne zaman 128 milyar dolar rezerv vardı? Bana tarih söylesinler, ya da istifa etsinler. Brüt rezerv ile net rezerv arasındaki farkı bilmeyenler yalan söylüyorlar. 128 milyar dolar sattınız, bilançonun sağ ve sol tarafı var. 128 milyar doların karşılığı TL oluşması lazım. 128 milyar doları sattılar diyorlar. Eski bakan çıkıp söylüyor. Cehaletten söylüyorsan yaptığın bakanlığa yazık. Bunu nasıl bilerek çıkıp vatandaşa yalan söylüyorsun. Yalan söylemesinler. Brüt rezerv 135 milyar doların üzerine çıktı. Şimdi yine oraya doğru ilerliyor. Ama hiçbir zaman 128 milyar dolar satılabilir rezerv olmadı.

Cehaletten söyleyenlere sözüm yok, halkı yanıltmak isteyenlere ciddi anlamda sitemim var.

2001'de Türkiye kriz yaşadı, 1994'te yaşadı. 2008'de dünya krize girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan teğet geçecek dedi teğet geçti. Eski gazeteci çıkıyor. Türkiye IMF'le anlaşmak zorunda diyor. Bu sana mı kaldı. Böyle bir şey olmadığını herkesten çok sen biliyorsun.

IMF İLE ÜLKELERİ KONTROL ETMEK İSTİYORLAR

Ülkeleri kontrol etmek isterler, 2001'de de öyle oldu kontrol altına aldılar. Kemal Derviş Türkiye'ye gelirken özel yetkili bakan olarak uçaktan indi. IMF 350 lira ücretle işçi çalıştırın dedi. Çin'den daha fazla çalışan olsun ama yokluğa çalışsın dedi IMF. IMF konusu yok, onu herkes unutsun.

Türkiye'nin ödemeler dengesi sorunu yok. Geçen sene 95 milyar dolar ihtiyacı oldu bunu karşıladı. Bugüne geldiğimizde dün akşam baktığımda 5.1 milyar dolar vatandaş döviz sattı. 7.90-7.80'den. Şirketler de 2.3 milyar dolar sattı. Bunlara baktığımızda 220 milyar dolar rezerv var. Evlerdeki, yastık altındaki, yurtdışındaki paraları söylemiyorum. Türkiye'nin döviz sorunu yok. 180 milyar dolar şirketlerin acil dolar ihtiyacı var diyorlar. Neden şirketler sattı? Demek ki daha aşağıdan alabileceğini düşünüyorlar.

10 SENE SONRA NE DEĞERLİ OLACAK?

10 sene sonra en değerli şey altın mı, euro mu, kripto para mı yoksa tarım arazisi mi? Doların olup olmayacağını bilmiyoruz. Gümüşün platinin değerini bilmiyoruz. Yeni bir paradigma ortaya çıkıyor. Zihinlerimizi dolarizasyondan çıkarmamız lazım. 1960'lardan sonra bize giydirilmiş bu dolarizasyon. Hazine bonosunu satmayanlar dolar 30 lira olsa da yine karda. 50 katına çıkan döviz var mı? Yok...

BORSADA ALIM BAŞLADI

Borsada şimdi alım başladı. Geri dönüp toplamaya çalışıyorlar. Ucuza satanlar "Aaa ben niye sattım" diyecek. Dövizde ciddi satış var. Bu ülke bizim, bu ülke devrilirse gidip başka ülkede gidip yaşayabilecek belki 10 bin kişi vardır.

MB Başkanı değişiminden önce de algı operasyonu vardır. "Erdoğan gitsin yeter ki Türkiye de gitsin beraber" diyen insanlar var. Niye sıcak paraya ülke teslim edilmiyor. Bu ülkede sıcak parayı sunup keyif süren bakanlar oldu. Neden yabancılar Türkiye'ye yabancılar döviz getiriyor, yüzde 40-50 para kazanıp gidiyorlardı. Türkiye kimsenin uğrak, geçiş yeri değildir.

YÜKSEK FAİZLE İŞÇİ MAAŞI ÖDEYEMEZSİNİZ

Birçok Çinli firma fabrika kurmak için arazi arayışı içindeler. Ekonomide üretim bazlı modelin ortaya çıkması gerekiyor. Ev alacaksınız yüzde 22 faizle aldığınız evin parasını ödeyemezsiniz. Yüzde 22 faizle iş kurarsanız işçilerin maaşını ödeyemezsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gerçek piyasa koşullarından kopmadan" sözüyle hareket etmeliyiz. MB toplantısı tarihinde yapılacak ve gerçeklere göre karar verilecek. Sizle konuşurken 7 olan düşüş yüzde 4'e geriledi. Dolar 7.80'di, 7.75 geçiyor. Vatandaş satıyor. 7.50'de dengelenir diye satıyor. Sermaye piyasasının düşmesi için hiçbir sebep yok. Türkiye'nin en önemli teknoloji şirketi dün yüzde 10 düşmüştü şimdi yüzde 5 ekside.

KARA PROPAGANDAYA İZİN VERMEYİN

Lütfen kara propagandaya izin vermeyin. Cüneyt Özdemir'le konuştum. "Kara pazartesi deyip beni mi eleştiriyorsun" dedi. Cüneyt'i kastetmiyorum. Ama yurtdışında kara pazartesi yayınları yapıldı. Bunları yapıp içerde piyasaya sunanlar da oldu. Ülke devrildi, işsiz kaldık. Kimin işine yarayacak? Konuşanlar yurtdışında evi olanlar gidecek. Biz ne olacağız? Bu tip spekülasyonlara gerek yok. Bankalar paralara el koyacak deniyor. Bu tip şeylere itibar edilmesin.

Tekrar altını çiziyorum. Asla ve asla olağanüstü bir adım atılmayacak. Ekonominin gereksinim ve gerçekleri dışında zorlama, radikal bir adım atılmayacak. Cumhurbaşkanımızın 2023 paradigması ve ekonomi de var içinde. Yüzde 6'yla taşıt kredisi almak istemez misiniz?

FAİZİ DÜŞÜRECEĞİZ

Bu faiz kaldırılamaz bir faiz. Bunu düşüreceğiz. Ekonomiyi büyüterek, içerden ısıtarak büyüteceğiz. Dolar 7.69 liraya geldi biz konuşurken. 7.50'de doların dengelenmesi normal. Türkiye'nin döviz sorunu yoktur, siyasi sorunu yoktur.

Enflasyonla mücadelede dönem dönem yavaşlamalar oldu. Açık seçik itiraf etmek lazım. Ama enflasyonla mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleyi söyledi "Faiz enflasyonun sebebidir" dedi. Yüzde 22 faizle kredi alıyorsanız üretim yapıyorsanız satarken o faizi fiyatın üstüne koymak zorundasınız.

BOŞ EKRANLARDA ATIP TUTMAYIN

Boş ekranlarda atıp tutmayın. Gelin paradigmayı tartışalım. Faiz yukarı gittikçe, enflasyon da yukarı gidiyor. Faizler düştüğünde enflasyonda da düşüşler görülecek. Yüzde 20 faizin olduğu ortamda enflasyonun yüksek olması normal.

Bu ülkede yüzde 4.61 faiz gördük biz. Faizin ve enflasyonun tek haneye düştüğü modeli, çalışmayı ortaya koymak gerekiyor. Asla ve asla radikal zorlamalarla değil, ekonominin gerçekleri doğrultusunda.

Ekonominin büyüdüğü, büyütüldüğü, ihracatın arttığı, dövizin bollaştığı, faizin düşerek enflasyonu aşağı bastığı modelden bahsediyorum.