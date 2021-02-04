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Merkez Bankası açıkladı! Yüzde 16...

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 11:54 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 12:05

Merkez Bankası merakla beklenen raporu yayımladı. Son günlerde özellikle temel gıda maddelerinde görülen fiyat artışının nedenleri vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Merkez Bankası'ndan ise enflasyon açıklaması geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, yıllık enflasyonundaki artışın sürükleyicisi temel mal ve enerji grupları oldu. Söz konusu dönemde yıllık enflasyon hizmetlerde sınırlı ölçüde gerilerken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düzeltmeyle düşüş kaydetti. Diğer taraftan, çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın ve uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının yansımalarıyla diğer gıda ürünlerinde enflasyon arttı. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayında Tüketici Fiyat  Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,68 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 14,97  olduğunu açıklamasının ardından TCMB'nin Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da  yayımlandı.
 
Rapora göre, döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası  fiyatların etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam ederken, bu  dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın sürükleyicisi temel mal ve enerji  grupları oldu. Giyim dışında kalan temel mallarda; birikimli döviz kuru etkileri,  talep koşulları, bazı sektörlerde süregelen arz kısıtları ve uluslararası metal  fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları yüksek seyrini sürdürdü.  Giyim enflasyonunda ise kısmi bir toparlanma gözlenmekle birlikte düşük düzeyler  korundu. Enerji enflasyonu, petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, şebeke  suyu, doğalgaz gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde  yükseldi.
 
Söz konusu dönemde yıllık enflasyon hizmetlerde sınırlı ölçüde  gerilerken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düzeltmeyle düşüş  kaydetti. Diğer taraftan, çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın ve uluslararası  tarımsal emtia fiyatlarının yansımalarıyla diğer gıda ürünlerinde enflasyon  arttı.Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri  yükseldi.
 
Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 1,48  ve 1,19 puan artarak yüzde 16,00 ve yüzde 15,50 olarak gerçekleşti. Kovid-19  salgınıyla birlikte 2020 yılında hane halkı tüketim kalıplarında önemli  değişimler olurken, bu doğrultuda TÜFE sepetindeki ağırlıklar güncellendi.
 
 
Salgından olumsuz etkilenen lokanta-otel, giyim-ayakkabı, eğitim,  eğlence-kültür, ulaştırma gibi grupların sepet içerisindeki ağırlığı bir önceki  yıla kıyasla geriledi. Buna karşılık, gıda, konut, ev eşyası gibi alt grupların  ağırlığı yükseldi. En belirgin değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda  yaşanırken, bu kalemin payı 3,17 puan artışla yüzde 25,94'e ulaştı. Bu dönemde  temel mal grubunun ağırlığı yükselirken, salgından olumsuz etkilenen hizmet  sektörünün payı geriledi. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları  incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal ve enerji gruplarının katkıları  sırasıyla 0,63 ve 0,30 puan artmış, gıda, alkol-tütün-altın ve hizmet gruplarının  katkıları sırasıyla 0,38, 0,10 ve 0,08 puan azaldı.
 
Ulaştırma hizmetlerindeki yükselişte şehir içi ulaşım fiyatlarındaki  düzenlemeler belirleyici oldu
 
Hizmet fiyatları ocak ayında yüzde 1,87 oranında artarken, grup yıllık  enflasyonu 0,14 puan düşüşle yüzde 11,52 oldu. Yıllık enflasyon, ulaştırmada  yükselirken, kira, lokanta-otel ve haberleşme gruplarında sınırlı bir şekilde  arttı, diğer hizmetler grubunda ise geriledi. Ulaştırma hizmetlerindeki  yükselişte şehir içi ulaşım fiyatlarındaki düzenlemeler belirleyici oldu.
 
Lokanta-otel yıllık enflasyonundaki artışta yemek hizmetleri öne  çıkarken, bunda gıda fiyatları ve asgari ücret gelişmelerinin etkili olduğu  değerlendirildi.
 
Kira kaleminde aylık enflasyon hız kazanırken, yıllık enflasyon yukarı  yönlü seyrini sürdürdü. Öte yandan, sağlık hizmetlerindeki artışlara rağmen,  döviz kuru gelişmelerinin de desteğiyle, diğer hizmetler grubunda yıllık  enflasyon geriledi. Haberleşme hariç tutulduğunda, mevsimsellikten arındırılmış  hizmet enflasyonu eğiliminin yüksek seyrini koruduğu görüldü.
 
  
Yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseldi
 
Rapora göre, temel mal enflasyonu ocak ayında 2,94 puan artışla yüzde  20,18 olurken, bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseldi.
 
Döviz kuruna ve finansman koşullarına duyarlı olan dayanıklı tüketim  malları fiyatları ocak ayında yüzde 1,45 oranındaki artış kaydederken, mobilya  fiyatlarındaki yükseliş (yüzde 6,31) dikkati çekti. Bu dönemde elektrikli ve  elektriksiz aletlerde de artışlar devam ederken, birikimli döviz kuru etkilerinin  gözlendiği diğer temel mal grubunda aylık enflasyon yükselerek yüzde 2,03 oldu. 
 
Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimi geçen seneki seviyesinin  altında gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 1,91'e yükseldi.
 
Enerji fiyatları ocak ayında yüzde 3,24 arttı. Enerji grubunda  yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki ayarlamaların etkileri gözlenirken elektrik,  şebeke suyu ve doğalgaz fiyatları sırasıyla yüzde 6,18, yüzde 7,15 ve yüzde 1,09  oranlarında yükseldi.
 
Akaryakıt fiyatlarındaki artış oranı ise uluslararası petrol  fiyatlarındaki yükselişe karşın Türk lirasındaki değerlenme ve eşel mobil  uygulaması neticesinde yüzde 0,65 ile sınırlı kaldı. Böylelikle, enerji yıllık  enflasyonu 2,22 puan artarak yüzde 7,86'ya yükseldi.
 
Yıllık enflasyon işlenmiş gıda grubunda yüzde 18,08'e geriledi
 
Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ocak ayında yüzde 2,48 oranında  artarken, grup yıllık enflasyonu ise baz etkisiyle 2,50 puan azalarak yüzde 18,11  oldu.  Bu dönemde yıllık enflasyon işlenmiş gıda grubunda 2,59 puan artışla yüzde  18,11'e yükselirken, işlenmemiş gıda grubunda baz etkileriyle 8,26 puan azalarak  yüzde 18,08'e geriledi.
 
İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler, sebze  fiyatlarında oldukça belirgin olmak üzere taze meyve-sebze fiyatlarında aylık  bazda önemli bir düşüşe işaret etti.
 
Bu dönemde, diğer işlenmemiş gıda grubunda çiğ süt referans  fiyatındaki ayarlamanın süt fiyatlarına (yüzde 14,52) yansıdığı gözlenirken, et  fiyatlarındaki artışlar da dikkati çekti.
 
Ocak ayında işlenmiş gıda fiyatları aylık yüzde 3,75 oranında arttı.  Uluslararası yağ fiyatlarının etkilerinin görüldüğü katı-sıvı yağlar grubunda  (yüzde 5,43) hızlı artışlar devam ederken, çiğ süt fiyat ayarlamasının dolaylı  etkileri başta peynir ve diğer süt ürünleri (yüzde 10,48) olmak üzere ilgili  gruplara geniş bir yayılımla yansıdı. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda  grubu yıllık enflasyonu yüzde 19,89'a yükseldi. Ocak ayında alkollü içeceklerden  alınan ÖTV, 2020 yılının ikinci yarısındaki yurt içi üretici enflasyonuna bağlı  otomatik güncelleme mekanizmasıyla arttırıldı. Bu çerçevede, alkollü içecekler  grubunun yıllık enflasyonu 11,73 puan artarak yüzde 18,48 oldu.
 
Tarımsal emtia ve petrol fiyatları belirgin bir artış kaydetti
 
Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ocak ayında yüzde 2,66 oranında  yükselirken, yıllık enflasyon 1,01 puan artarak yüzde 26,16 oldu. Üretici  fiyatlarında gözlenen bu yükselişte, döviz kurunun birikimli yansımaları ve  uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artışların yanı sıra bazı sektörlerdeki  arz kısıtları ve güçlü talep koşulları rol oynadı. Bu dönemde, özellikle tarımsal  emtia ve petrol fiyatları belirgin bir artış kaydetti. Petrol ve ana metal hariç  imalat sanayi fiyatlarının eğilimi bir miktar gerilemekle birlikte yüksek  seviyesini korudu.
 
Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon dayanıklı  ve dayanıksız tüketim malları ile ara malı gruplarında yükselirken, enerji  grubunda yatay seyretti.Sermaye malı grubunda ise geriledi. Aylık bazda ise  dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında daha belirgin olmak üzere bütün alt  gruplarda fiyat artışları kaydedildi.
 
Ara malları grubu fiyat artışında kağıt ürünleri, demir-çelik ve  inşaat ara girdileri öne çıkarken, ana metal grubunda yıllık enflasyon yüzde  56,85'e ulaştı. Sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte demiryolu taşıtları, kara  taşıtlarının parça ve aksesuarları ile makineler etkili oldu. Birçok sektöre  girdi teşkil eden kağıt ve kağıt ürünlerindeki fiyat artışları devam ederken, bu  grupta yıllık enflasyon yüzde 42,55'e yükseldi.
 
 Dayanıklı tüketim malları fiyatlarındaki yükselişte mobilya, diğer  ulaşım araçları ve ev aletleri fiyatlarındaki artışlar belirleyici oldu.  Dayanıksız tüketim mallarında ise süt ürünlerindeki artışlar daha belirgin olmak  üzere et ürünleri ve katı-sıvı yağlarda da fiyat artışları gözlendi. Bu  gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar,  temel mal ve gıda gruplarında belirgin olmak üzere, güçlü bir şekilde devam  etti.
 
  
 

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