31 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.18 EURO 9,1370 0.81
USD 7,4340 0.69 ALTIN 453,420 0.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon...

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 14:54 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 14:54

Merkez Bankası, PPK toplantısı özetinde,''Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir ''denildi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para  Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Gelişmiş ülkelerde politika  faizlerinin düşük seviyelerini koruyacağına dair algının pekişmesi ve teşvik  paketleri, önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy  akımlarındaki olumlu görünümü sürdürebilecek unsurlar olarak  değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi. 
 
Kurulun 24 Aralık'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, kasım  ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,3 arttığı, yıllık enflasyon 2,14 puan  yükselerek yüzde 14,03 olduğu belirtildi.
 
Enflasyondaki yükselişin temel mal ve gıda gruplarından kaynaklandığı,  hizmet ve enerji gruplarında sınırlı artışlar gerçekleştiği bildirilen özette,  gıda enflasyonundaki yükselişte işlenmemiş gıda grubunun daha belirleyici olduğu,  temel mal grubunda ise dayanıklı malların olumsuz ayrıştığı ifade edildi.
 
Özette, bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık  enflasyonları ve eğilimlerinin arttığı kaydedildi.
 
Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun kasım ayında 4,57 puan  artışla yüzde 21,08’e yükseldiği hatırlatılan özette, şu değerlendirmelere yer  verildi:
 
"İşlenmiş gıda enflasyonu 1,43 puan artışla yüzde 15,92 olurken,  işlenmemiş gıda enflasyonu 8,24 puan yükselişle yüzde 27,02’ye ulaşmıştır.  İşlenmemiş gıda enflasyonundaki artışta, mevsim geçişine bağlı arz yönlü  unsurların yanı sıra birikimli döviz kuru etkileriyle taze meyve ve sebze önemli  rol oynamıştır. Öte yandan, uluslararası tarımsal emtia fiyatları ve döviz kuru  gelişmelerini takiben, diğer işlenmemiş gıda içinde önemli ağırlığa sahip olan  yumurta ve tavuk kalemleri belirgin fiyat artışları sergilemiştir. Söz konusu  gelişmeler işlenmiş gıdayı da olumsuz etkilemiştir. Ekmek ve tahıllardaki artış  eğilimi kasım ayında hızlanmış, uluslararası fiyatlar ve döviz kuruna duyarlılığı  yüksek olan katı ve sıvı yağlar kalemi güçlü fiyat artışlarıyla diğer işlenmiş  gıda grubunda öne çıkmıştır."
 
 "Enflasyon beklentilerindeki yükseliş aralık ayında devam etti"
 
Özette, enerji fiyatlarının kasım ayında yüzde 0,84 arttığı, grup  yıllık enflasyonunun sınırlı bir yükselişle yüzde 4,28 olduğu belirtildi.
 
Uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmeleri takiben akaryakıt  fiyatlarının yüzde 1,37 artarken, konut grubunda katı yakıt kalemindeki yüzde  3,44'lük artışın dikkati çektiği bildirilen özette, şunlar kaydedildi:
 
"Temel mal fiyatları kasım ayında yüzde 3,76 artmış, grup yıllık  enflasyonu 3,23 puan yükselerek yüzde 15,32 olmuştur. Hızlı kredi genişlemesine  bağlı olarak güçlü seyreden iç talep koşulları ve birikimli döviz kuru  etkileriyle dayanıklı mal grubu enflasyonundaki yükseliş eğilimi belirginleşmiş  ve grup yıllık enflasyonu 6,71 puan artışla yüzde 26,5’e ulaşmıştır. Aylık yüzde  9,7 oranındaki artışla otomobil fiyatları öne çıkmış; mobilya ile elektrikli ve  elektriksiz aletlerdeki güçlü fiyat artışları da sürmüştür. Diğer temel mallar  grubunda fiyat artışları hız kazanmış ve yıllık enflasyon 2,06 puan artışla yüzde  11,46 olmuştur. Diğer yandan, zayıf seyreden talep koşullarına bağlı olarak giyim  ve ayakkabıda yıllık enflasyon düşmeye devam etmiş ve yüzde 0,76’ya  gerilemiştir."
 
Toplantı özetinde, hizmet fiyatlarının kasım ayında yüzde 0,62  arttığı, grup yıllık enflasyonunun 0,5 puan yükselerek yüzde 11,42 olduğu  belirtildi.
 
Yıllık enflasyonun, lokanta-otel, ulaştırma ve diğer hizmetlerde  artarken, kira kaleminde yatay seyrettiği, haberleşmede ise gerilediği bildirilen  özette, döviz kuru gelişmelerinin diğer hizmetler grubunda etkisini sürdürdüğü,  kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı, temel hastane hizmetleri ve  dişçilik ücretlerinin yüksek fiyat artışlarıyla öne çıkan kalemler olduğu  vurgulandı.
 
Özette, lokanta-otel fiyatlarındaki aylık artışın ise gıda  fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak güçlendiği ifade edildi.
 
Enflasyon beklentilerindeki yükselişin aralık ayında devam ettiği  kaydedilen özette, "Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi 1,71 puanlık belirgin  artışla yüzde 14,18’e ulaşmıştır. Orta vadeli beklentilerdeki güncelleme görece  daha sınırlı kalmış; gelecek on iki ay beklentisi 0,07 puan artışla yüzde  10,84’e, gelecek yirmi dört ay beklentisi ise 0,04 puan artışla yüzde 9,24’e  yükselmiştir." değerlendirmesi yapıldı.
 
"Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi  toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir"
 
"Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi  toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir." ifadesine yer verilen özette,  ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Kovid-19  vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği  vurgulandı.
 
Özette, Avrupa ülkelerindeki salgına bağlı kısıtlamaların, dış talep  ve ihracat görünümü üzerinde belirsizlik oluşturmakla birlikte, ihracattaki artış  eğiliminin devam ettiği belirtildi.
 
Salgının ve sağlık önlemlerinin tüketim alışkanlıkları ve genel  harcama davranışına olası etkilerine yönelik belirsizliklerin sürdüğü kaydedilen  özette, ham petrol fiyatlarının, salgın öncesindeki seviyelerinin altında  seyretmekle birlikte, bir önceki PPK dönemini takiben yüksek oranda arttığı ifade  edildi.
 
Özette, buna ek olarak, başta endüstriyel metaller ve tarımsal ürünler  olmak üzere enerji dışı emtia fiyatlarında süregelen yükseliş eğiliminin üretici  enflasyonu kanalıyla tüketici enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü riskleri  artırdığı aktarıldı.
 
Döviz kurlarının yanı sıra uluslararası fiyatlardaki gelişmelerin  özellikle gıda ve temel mal gruplarında enflasyon eğilimini olumsuz etkilediği  bildirilen özette, şu ifadelere yer verildi:
 
"Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali  duruşlarını sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faiz oranları tarihsel  düşük seviyelerdeki seyrini sürdürürken, gerek merkez bankalarının açıklamaları  gerekse piyasa beklentileri, düşük faiz ortamının uzun bir süre devam edeceğine  işaret etmektedir. Uygulanan politikaların finansal piyasalar, büyüme ve istihdam  üzerindeki etkinliği, ülkeler itibarıyla salgının seyri ile politika alanlarının  büyüklüğüne göre farklılaşabilecektir. Gelişmekte olan ülkelerin portföy  piyasalarında, iyileşen risk algısına bağlı olarak, bir önceki PPK dönemini  takiben yüksek miktarlı girişler devam etmiştir. Çin hariç tutulduğunda, aralık  ayında hem borçlanma senedi piyasalarına hem de hisse senedi piyasalarına  girişlerin arttığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde politika faizlerinin düşük  seviyelerini koruyacağına dair algının pekişmesi ve teşvik paketleri, önümüzdeki  dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarındaki olumlu görünümü  sürdürebilecek unsurlar olarak değerlendirilmektedir."
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para  Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun  sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı  düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar  kararlılıkla sürdürülecektir." değerlendirmesine yer verildi. 
 
PPK'nın 24 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan  özette, milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergelerin, iktisadi  faaliyette güçlü bir seyre işaret ettiği belirtildi.
 
Özette, GSYH'nin 3. çeyrekte yıllık yüzde 6,7, çeyreklik yüzde 15,6  artarak belirgin bir toparlanma kaydettiği ve salgın öncesi seviyesini aştığı  anımsatılarak, büyümenin sürükleyicisinin yurt içi talep olduğu, net ihracatın da  büyümeye oldukça yüksek bir negatif katkı yaptığı ifade edildi.
 
Bu dönemde özel tüketim ve toplam yatırım harcamalarında hızlı bir  artış gözlendiğine işaret edilen özette, "Güçlü kredi ivmesiyle dayanıklı mallar  talebindeki hızlı artış özel tüketimdeki toparlanmanın temel belirleyicisi  olurken, salgına bağlı olarak hizmetlere yönelik harcamalar zayıf seyretmiştir."  denildi.
 
Özette, yakın dönem göstergeleri ve yüksek frekanslı verilerin,  iktisadi faaliyetin ekim ayı ortalarından itibaren ivme kaybetmeye başladığına ve  son çeyrek genelinde güçlü bir seyir izlediğine işaret ettiği aktarıldı.
 
Ekim ayı sanayi üretimi, ciro ve perakende satış hacmi endekslerinin,  3. çeyrek ortalamalarına göre hızlı bir artış kaydettiği vurgulanan özette,  şunlar kaydedildi:
 
"Takip eden aylara ilişkin yüksek frekanslı veriler ile kapasite  kullanım oranları ve sipariş göstergeleri, finansman koşullarına duyarlı kalemler  olan otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi dayanıklı tüketim mallarının yanı sıra  inşaat bağlantılı ara malı sektörlerinde faaliyetin canlı olduğu sinyalini  vermiştir. Bu dönemde yapılan saha görüşmeleri de iç talep koşullarındaki güçlü  seyri teyit etmiştir. Öte yandan, artan vaka sayıları nedeniyle getirilen  kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli  görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Kurul, salgın dinamikleri ve makro  politika bileşimi çerçevesinde ortaya çıkan sektörel ayrışmaların enflasyon  üzerindeki etkilerinin ve gelecek döneme dair içerdiği risklerin takip edilmesi  gerektiğini değerlendirmiştir."
 
 "İktisadi faaliyetteki toparlanma, iş gücü piyasasına olumlu  yansıyor"
 
Özette, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli  etkileriyle güç kazanan iç talebin, cari işlemler açığını artırdığının altı  çizildi. Aralık ayında altın hariç ithalatın kısmen azalmakla birlikte yüksek  seyrettiği belirtilen özette, altın ithalatında bir miktar yavaşlama gözlendiği  aktarıldı.
 
Özette, Avrupa ülkelerinde sıkılaştırılan salgın tedbirlerine rağmen  bölgeye yapılan ihracatın artışını sürdürerek Orta Doğu ülkeleri kaynaklı  yavaşlamayı telafi ettiği ve toplam ihracattaki artışı sürüklediği kaydedildi.
 
Kurul'un, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve finansal  istikrar açısından cari işlemler dengesindeki seyrin önemine bir kez daha dikkati  çektiği aktarılan özette, "İktisadi faaliyetteki toparlanmanın iş gücü piyasasına  olumlu yansımaları devam etmektedir. Eylül döneminde tarım dışı istihdam  sektörler genelinde artarken, işsizlik oranları gerilemiştir. Öncü göstergeler,  iş gücü piyasasındaki iyileşme sürecinin salgına bağlı kısıtlamalar nedeniyle  hizmetler sektörü kaynaklı olarak sekteye uğrayabileceğine işaret etmektedir."  değerlendirmeleri yapıldı.
 
"Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliğiyle alınacak"
 
Özette, Kurul'un, para politikası kararlarının enflasyon hedeflemesi  rejimi çerçevesinde, fiyat istikrarı önceliğiyle alınacağını tekrar vurguladığı  aktarıldı.
 
Para politikası duruşunun, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü  riskler dikkate alınarak temkinli bir yaklaşımla enflasyonun düşürülmesi ve orta  vadede fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceği kaydedilen  özette, "Yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile gelirler  politikasında geçmiş enflasyona endeksleme davranışının kırılması, enflasyon  hedefleriyle uyumun gözetilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması enflasyonla  mücadelenin anahtar bileşenleridir. Enflasyon hedeflerinin tüm paydaşlarca  sahiplenilmesi, fiyat istikrarı yolundaki çabaların ortak bir anlayışla toplumsal  mutabakat içerisinde yürütülmesi ve makro politikaların eş güdüm içerisinde  enflasyonda öngörülen düşüş patikasıyla uyumlu şekilde belirlenmesi para  politikası etkinliğini güçlendirecektir." değerlendirmeleri yapıldı.
 
Özette, 2021 için belirlenecek asgari ücret ile  yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının toplam talep ve maliyet  kanallarıyla enflasyon görünümüne olası etkilerinin değerlendirildiği  belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
"İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet  etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon  beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz  etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair  risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve  dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 yıl sonu tahmin  hedefini göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar  vermiştir. Bu çerçevede, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz  oranı yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmiştir. Önümüzdeki dönemde parasal  duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda  kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar  kararlılıkla sürdürülecektir. Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin,  ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz  rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak  gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği  değerlendirilmiştir."
 
PPK özetinde, Kurul'un, fiyat istikrarının sağlanması için güçlü bir  politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika  bileşimine ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesini yinelediği belirtildi.
 
TCMB'nin, karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle,  enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir  analiz çerçevesi benimsediği aktarılan özette, açıklanacak her türlü yeni verinin  ve haberin geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceğinin  önemi vurgulandı.
 
  
 
 
  
 
 

ETİKETLER

merkez banası merkez enflasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.