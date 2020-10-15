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Merkel itiraf etti: Ekonomik olarak da kaldıramayız

AA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 0:25 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 0:25

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde artış gösteren yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarından duyduğu endişeyi dile getirerek ikinci bir dalganın hem sağlık sistemini hem de ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini bildirdi.


Merkel, 16 eyalet başbakanıyla sekiz saat süren toplantı sonrası  Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, "Yükselen vaka sayıları beni endişelendiriyor.  Bunu durdurmalıyız. Kontrol edilemeyen bir artışın meydana gelmesini önlemeliyiz.  Zaten üst aşamadayız ve salgının bu aşaması ciddi." dedi.
 
Kovid-19 nedeniyle Almanya'nın yaklaşık 250 milyar avro borçlanması  gerektiğini vurgulayan Merkel, "İşte bu yüzden ikinci bir dalgayı sağlık  sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız." ifadesini kullandı.
 
Öte yandan Alman medyası sekiz saat süren toplantıda Merkel'in zaman  zaman eyalet başbakanlarıyla tartıştığını yazdı.
 
Haberlerde Merkel'in alınan önlemlerden memnun olmadığı ve "Burada  yaptığımız şey yeterli değil. Ben memnun değilim buradaki sonuçlar felaketi  savuşturacak derecede yeterli değil." ifadelerini kullandığı belirtildi.
 
Alınan önlemler
 
Almanya genelinde geçerli uygulamaya göre son 7 günde 100 bin nüfus  başına vaka sayısının 50'yi aştığı kent ve ilçelerde tedbirler sıkılaştırılıyor.
 
Restoran, kafe ve barlar saat 23.00'ten itibaren kapanmak zorunda. Bu  saatlerden itibaren içki yasağı geçerli olacak.
 
Riskli bölgelerde maske takma mecburiyeti daha da genişletilecek.
 
Özel eğlenceler maksimum 10 kişi ile sınırlandırılacak. Sadece iki  hane halkı birbirini ziyaret edebilecek.
 
Açık alanda da en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.
 
Başbakanlıktaki toplantıda üzerinde tam olarak anlaşılmayan konu ise  konaklama yasağı oldu. Almanya içinde bir eyaletten diğer eyalete seyahat  edenlere otellerde konaklama yasağı getirilmesi konusunda bazı eyaletlerin itiraz  etmesi nedeniyle bu konunun 8 Kasım'da tekrar görüşülmesinin planlandığı  açıklandı.

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