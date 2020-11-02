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Merkel, halkı ülkede bugün yürürlüğe giren Kovid-19 tedbirlerine uymaya çağırdı

02 Kasım 2020 Pazartesi - 19:26 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 19:26

Almanya Başbakanı Angela Merkel, halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek ve yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için bugün yürürlüğe giren yeni tedbirlere uymasını istedi.


Başkent Berlin'deki Federal Basın Evi'nde düzenlenen basın  toplantısında konuşan Merkel,  Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla  geçen hafta eyalet başbakanlarıyla aldığı ve bugün yürürlüğe giren önlemlere  ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.
 
Halkın büyük kısmının tedbirleri anlayışla karşıladığına, ancak  önlemlere karşı çıkanların da bulunduğuna işaret eden Merkel, salgını "doğal  afet" ve "meydan okuyan bir olay" olarak nitelendirdi.
 
Merkel, virüsün kış aylarında soğuk havalar nedeniyle daha agresif  olduğunu söyledi.
 
"Durum endişe verici"
 
Almanya'da son 14 günde günlük vaka sayısının 3 kat arttığına dikkati  çeken Merkel, "Mevcut durum endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.
 
Vakaların artışının bu şekilde devam etmesi durumda hastanelerin zor  durumda kalacağına ilişkin endişesini dile getiren Merkel, yoğun bakımda bulunan  Kovid-19 hastalarının da son 10 günde iki kat arttığı bilgisini paylaştı.
 
Hiçbir hükümetin, sağlık sisteminin taşıyacağı yükün sınırına  gelmesini istemeyeceğini belirten Merkel, "Şu anki verilerle bile bulaşma  zincirini takip etmek mümkün değil. Bu, virüsü taşıyan çok sayıda kişinin etrafta  dolaştığı ve belirti göstermeyenlerin virüsü başkalarına bulaştırdığı anlamına  geliyor." dedi.
 
Merkel, geçen hafta alınan ve bugün yürürlüğe giren önlemlerle günlük  yeni vaka sayısını düşürülmesinin hedeflendiğini kaydederek "Önlemler çok sert  bunu biliyorum." ifadelerini kullandı.
  
Bir ay boyunca insanların birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalacağına  işaret eden Merkel, "Alınan önlemlere bir ay dayanırsak bu dalga kırabililir. Bu  tedbirlerin hedefimize ulaşmak için yeterli olduğuna inanıyoruz." açıklamasını  yaptı.
 
"Başarılı olmak herkesin elinde"
  
Merkel, halkın alınan tedbirlere uymasını isteyerek "Kasım ayını ortak  bir başarıya dönüştürmek herkesin elinde." dedi.
 
Tedbirlerin aralık ayında yürürlükte kalıp kalmayacağına veya yeni  tedbirlerin alınıp alınmayacağına ilişkin şimdilik bir şey söyleyemeyeceğini  belirten Merkel, yeni tedbirlerin etkisini değerlendirmek için iki hafta sonra  tekrar eyalet başbakanlarıyla görüşeceği bilgisini paylaştı.
 
Yeni kısıtlayıcı tedbirler bugün yürürlüğe girdi
 
Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları Kovid-19 ile mücadelede geçen  hafta aldıkları önlemler bugün yürürlüğe girdi.
 
Buna göre ay sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları  kapalı kalacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence merkezleri, masaj ve  kozmetik salonları hizmet vermeyecek.
 
Restoran, bar, diskotek ve birahane gibi işletmeler kapalı tutulacak,  ancak restoranlar paket servisi yapabilecek.
 
Oteller ve pansiyonlar turist kabul edemeyecek. İş seyahati gibi  zorunlu seyahat yapanların otellerde konaklamasına ise izin verilecek.
 
Amatör seviyedeki takım sporları yasaklanırken, Almanya Birinci Futbol  Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel spor müsabakaları seyircisiz  gerçekleştirilecek.
 
Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul  edebilecek.
 
Ayrıca temas kıstılaması kapsamında en fazla iki hanenin bir araya  gelmesine izin verilecek.
 
Okullar ve kreşler ise açık kalacak.
 

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Merkel Kovid tedbir
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