Merkel'den Türkiye açıklaması: İyi ilişkiler için çaba sarf ediyorum

Merkel Federal Basın Evi’nde düzenlenen geleneksel yaz dönemi basın toplantısında başkent muhabirlerinin sorularını cevapladı.

Merkel, bundan dolayı AB ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının devam etmesinden ve Gümrük Birliğinin güncellemesinden yana olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE MÜLTECİLERE ÇOK İYİ BAKIYOR"

Sığınmacıların siyasi bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini aktaran Merkel, "Türkiye, özellikle Suriyeli mültecilere çok iyi bakıyor. Orada inanılmaz çok şeyler yapıyor. Biz (Türkiye’yi) destekledik. Elbette küçük bir ölçüde. Ben bu mutabakatın geliştirilmesini istiyorum. Bu, etkilenen insanlar için en iyisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ile Türkiye arasında istişari görüşmelerin yeniden başladığını anımsatan Merkel, "Yunanistan Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Bu iletişim kanallarını her zaman açık tutmak için çalıştık ve özellikle Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde birtakım küçük adımlar atmayı başardık." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafının kabul etmediği iki devletli bir çözümden yana olmasının görüşmeleri zorlaştırdığını dile getiren Merkel, bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde görüşmelerin devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Merkel, doğru yöne yönlendirmesi gereken bu görüşmelerin zor ve uzun soluklu olacağını belirterek, "Bu şimdi elbette bir gerilemeydi. Ancak bu tür gerilemelerle cesaretin kırılmasına izin vermemek lazım." diye konuştu.

AB'nin iltica politikasına da değinen Merkel, AB’nin halen ortak bir iltica politikası geliştiremediğine işaret ederek, bunun AB için büyük bir yük olduğunu ve çözülmesi gerektiğini kaydetti.