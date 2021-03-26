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Merkel'den Türkiye açıklaması: İhtiyacımız var

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 2:10 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 2:10

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile her düzeyde temasta olmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.


Merkel, video konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB)  Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede AB-Türkiye  ilişkilerinin de ele alındığını anımsattı.
 
AB Komisyonun ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek  Temsilcisinin sunduğu raporun Türkiye ile çok yönlü ilişkileri ortaya koyduğu  için iyi bulunduğunu anlatan Merkel, geçen yıl Akdeniz’in doğusundaki gerilimi  herkesin takip ettiğini ve bu gerginliğin giderilmesinden dolayı müteşekkir  olduklarını söyledi.
 
Merkel, bir taraftan bundan memnuniyet duyduklarını, diğer taraftan  Türkiye’deki iç politikadaki gelişmelere baktıklarını ve endişelerin dile  getirildiğini kaydetti.
 
Ancak görüş ayrılığına rağmen sessizliğin bir cevap olmayacağını  kaydeden Merkel, "Aksine Türkiye ile her düzeyde temaslara ihtiyacımız var."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Merkel, bu temasların görüş ayrılıkları kadar ortak çıkarlar üzerine  konuşmak için de gerekli olduğuna işaret etti.
 
Yapılan görüşmelerde  ele alınan önemli maddenin AB-Türkiye mutabakatı  olduğunu söyleyen Merkel, 5 yaşında olan bu mutabakatın kendisini kanıtladığını,  yasa dışı göçü azalttığını, insan kaçakçılarının faaliyetlerini zorlaştırdığını  ve özellikle çok sayıda sığınmacıya yardım ettiğini belirtti.
 
Bu mutabakatın Gümrük Birliği konusunu ve modernizasyonunu da  içerdiğini aktaran Merkel, “Şimdi fiilen  karar verdiğimiz 2 aşamalı bir  yaklaşıma ihtiyacımız var. Şimdi ilk adımı atıyoruz ve ilişkileri daha fazla  geliştirmek için bir yetki veriyoruz ve haziranda başka kararlar vermek  istiyoruz. Elbette Akdeniz’in doğusundaki gerilimin azaltılmasının nasıl  gelişeceğine de bakacağız.”  ifadelerini kullandı.
 
Merkel ayrıca AB devlet ve hükümet başkanlarının ABD Başkanı Joe Biden  ile görüşmesini Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiyi normalleştirme yolunda önemli  bir adım olarak değerlendirerek, "Bugün ilk buluşmaydı ancak çok önemli ve  yeniden yakın temas halinde olduğumuz anlamına gelen bir jestti." şeklinde  konuştu.

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