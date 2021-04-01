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Merkel'den tedirgin eden 'yeni salgın' çıkışı!

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 20:34 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 20:34

Almanya Başbakanı Angela Merkel, halkı yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınında alınan tedbirlere uymaya çağırarak, "Virüsü birlikte yeneceğiz." dedi.


Merkel, Paskalya Bayramı öncesinde yayımladığı video mesajında,  insanların davranışlarıyla vaka sayılarının artmasının yavaşlatılabileceğini ve  durdurulabileceğini belirtti.
 
Doktorların ve hemşirelerin salgının üçüncü dalgasında verdikleri  mücadeleyi tek başına kazanamayacaklarına işaret eden Merkel, "Onları yalnız  bırakmamalıyız, davranışlarımızla desteklemeliyiz." ifadesini kullandı.
 
Merkel, Paskalya Bayramı'nda temasların azaltılmasını, zorunlu olmayan  seyahatlerin yapılmamasını ve tedbirlere uyulmasını istedi.
 
Salgınla mücadelede aşı ve testlerin yapılmasıyla iki önemli aracın  ellerinde bulunduğunu vurgulayan Merkel, şunları kaydetti:
 
"Nisandaki aşılama, bize büyük adımlar attıracak. Teslim edilen (aşı)  miktarları sürekli artıyor ve aile hekimleri, Paskalyadan hemen sonra aşılmaya  katılacak. Her hafta daha fazla milyonlarca insan korona hastalığına karşı  güvenli ve oldukça etkili bir korumaya sahip olacak. Virüsü birlikte yeneceğiz."
 
"Yeni bir salgın olduğunu da söyleyebiliriz"
 
Merkel, Kovid-19’un mutasyona uğramış daha bulaşıcı ve tehlikeli  türünün, ilk ortaya çıkan halinin yerini aldığını belirterek, "Bu, üçüncü dalga,  yeni bir salgın olduğunu da söyleyebiliriz. Tıpkı bir yıl önce ve Noel öncesi  gibi yine mümkün olduğu kadar çok insanın sağlığını korumak ve sağlık  sistemimizin büyük zorluklara dayanabilmesi için her şeyi yapmak ana hedefimiz  olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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