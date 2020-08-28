Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

Almanya, bugüne kadar Doğu Akdeniz 'de yaşanan Türkiye - Yunanistan gerginliğiyle ilgili olarak tarafsız bir konumda kalmış ve sorunun karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmişti. Merkel'in yaptığı açıklama Almanya 'nın konuyla ilgili politika değişikliğine gitmiş olabileceğini düşündürdü. Merkel yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerginliği Macron'la da detaylı bir şekilde görüştüklerini aktardı.

Merkel, başkent Berlin 'de geleneksel yaz dönemi basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ı desteklemeye çağıran Şansölye Merkel, "AB ülkeleri olarak Atina 'yı desteklemekle yükümlüyüz" ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS UYARISI YAPTI

Merkel düzenlediği basın toplantısında koronavirüsle ilgili de açıklamalar yaptı.

Merkel açıklamasında koronavirüsün yaklaşan sonbahar ve kış aylarında daha kötüleyeceği konusunda korkutan bir uyarı yaparken 'Bu virüsle daha uzun süreler yaşamayı öğrenmek zorundayız.' ifadesini kullandı.

Merkel Alman halkından virüsü ciddiye almalarını isterken, çocukların Covid-19 salgınında kurban verilmemesi için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.

Başbakan Merkel virüsün ekonomik etkilerine de değinerek Alman ekonomisinin salgına rağmen mutlaka canlı kalması ve canlı tutulması konusunda çalışılması gerektiğini vurguladı.

Merkel ekonomik refah paketi için Avrupa Parlementosu'yla çalışacaklarını, önümüzdeki yılın başlarında bir çözüme kavuşturmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.