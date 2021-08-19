Merkel'den BioNTech'in üretim tesisine ziyaret: Olağanüstü durumdayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, COVID-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNtech şirketinin üretim tesisini ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel , Marburg kentindeki üretim tesisini gezdikten ve şirket yetkililerinden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı.

Burada üretim sürecini gördüğünü anlatan Merkel, "Ürünleri gördüğünüzde çok dikkat çekici görünmüyor ancak etkisi muhteşem." dedi.

Merkel, Türeci ve Şahin çiftine teşekkür etti.

"Onlarca yıl yaptığınız araştırmayla, şimdi aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik." diye konuşan Merkel, bunun bilime ve araştırmaya yatırım yapılması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

"Şimdi olağanüstü bir durumdayız"

Buradaki personelin bu önemli ürün için heyecan ve tutkuyla çalıştığını ifade eden Merkel, şimdiye kadar aşı olmayanlara da aşı olma çağrısında bulundu.

Merkel, "Aylardır çok az aşımız vardı. Şimdi olağanüstü bir durumdayız ve yeterli aşımız var." dedi.

Türeci de Merkel’in tesisi ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

"Yıl sonuna kadar 1 milyar aşı üretilecek"

Marburg’daki tesisin mRNA aşısı üretimi konusunda en büyük merkezlerden biri olduğunu kaydeden Türeci, tesiste 500 kişinin çalıştığını ve yıl sonuna kadar 1 milyar COVID-19 aşısı üreteceklerini söyledi.