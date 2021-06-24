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Merkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz

AA |  24 Haziran 2021 Perşembe - 15:29 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 15:29

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nde (AB) ortak çıkarlar üzerine iş birliğinin ilerletilmesi için Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.


Merkel, AB Liderler Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te yaptığı  konuşmada, AB Konseyinin ve Komisyonunun göç konusundaki kilit ülkelerle  ortaklıklar kurulması için adımlar atılmasına ilişkin öneriler sunmasını istedi.
 
Bunun yanı sıra zirvede AB Komisyonundan AB’nin Türkiye ile yaptığı  göç iş birliğinin finansmanının devamı için somut teklif sunmasını beklediklerini  belirten Merkel, Türkiye’de 3,7 milyon Suriyelinin kayıtlı olduğunu anımsattı.
 
Merkel, "Mevcut ve gelecek göç sorunlarını ancak Türkiye ile diyalog  içinde çözebileceğimiz açıktır. Mart ayında anlaştığımız üzere, AB olarak ortak  çıkarlar üzerindeki iş birliğimizi ilerletmek için şimdi Türkiye ile diyalog  gündemini hızla hayata geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye ile görüşmelerde Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesinin  ilerletilmesinin yanında sağlık, iklimin korunması ve terörle mücadele gibi  konuların da ele alınması gerektiğini anlatan Merkel, Türkiye ile hukuk devleti  ve temel haklarının uygulanması alanlarında görüş ayrılıkları olmasına rağmen  stratejik iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.
 
 
AB'nin Rusya ile doğrudan görüşmeler yapmasını istedi
Şansölye Merkel, AB Liderler Zirvesi’nde Rusya ile ilgili ilişkilerin  da ele alınacağına işaret ederek Rusya’nın provokasyonlarına üye ülkelerin  koordinasyonu olmadan cevap verilmesinin yeterli olmadığını kaydetti.
 
Bu provokasyonlara ortak yanıt vermek için mekanizmalar  geliştirilmesini isteyen Merkel, "Ancak bu şekilde Rusya'nın hibrit saldırılarına  karşı koymayı öğreneceğiz." ifadesini kullandı.
 
 
Merkel, aynı zamanda Rusya ile ortak stratejik çıkarlar gündeminin  tanımlanması gerektiğini belirterek AB’nin, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin ile doğrudan temasa geçmesini talep etti.
 
ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin ile görüşme yapmasının yetmediğini,  AB’nin de görüşme formatları oluşturması gerektiğini vurgulayan Merkel,  ihtilafların başka türlü çözülemeyeceğini kaydetti.
 

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