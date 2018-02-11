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Merkel çarpıcı açıklama: Bedel ödedik!

AA |  11 Şubat 2018 Pazar - 23:48 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 23:48

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, partisinin istikrarlı bir hükümetin kurulması için bedel ödediğini söyledi.


Merkel, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'de yayınlanan "Berlin  Direkt" programında yaptığı açıklamada,  Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile  Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında anlaşmaya varılan koalisyon protokolünü  savundu.
 
Maliye Bakanlığının SPD’ye verilmesi konusunda CDU içinde hayal  kırıklığı yaşanmasını anladığını belirten Merkel, koalisyon müzakerelerinde 12  saat boyunca bakanlık dağılımının konuşulduğunu ifade etti.
 
Partisinin Maliye Bakanlığını almamasını "acı verici" olarak  nitelendiren Merkel, ancak CDU/CSU olarak Ekonomi ve Enerji, Uyum ve İç Güvenlik  gibi bakanlıkları aldığını ve koalisyon protokolünün arkasında durduğunu  belirtti.
 
Bakanlık dağılımından dolayı koalisyon hükümetinin kurulamamasının  "sorumsuzca" olacağını ifade eden Merkel, "CDU olarak istikrarlı bir hükümet için  kesinlikle bedel ödedik." değerlendirmesinde bulundu.
 
Ülkenin, sıkıntılı dönemde istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu  vurgulayan Merkel, "Alternatifler bundan iyi değildi." dedi.
 
Kabinede gençlere de yer verileceğini aktaran Merkel, bakanlıkların  dağılımında sadece 60 yaş üstü kişilere yer verilmemesine dikkat edileceğini dile  getirdi.
 
Merkel, partisinden kabinede yer alacak isimlerin 26 Şubat’ta  yapılacak CDU kurultayından önce belirleneceğini kaydetti.
 
Partisinde siyasi geleceği olan kişilere fırsat vermek istediğini  belirten Merkel, SPD üyelerinin koalisyon protokolünü kabul etmeleri durumunda  kendisinin de 4 yıl başbakanlık görevini yapacağını söyledi.
 
Başbakanlık  görevi için aday olup olmayacağının geçen yıl genel  seçimlerden önce parti içinde ayrıntılı bir şekilde ele alındığını anımsatan  Merkel, bunun o dönemde olumlu cevaplandırıldığını hatırlattı.
 
"Şimdi ben 4 yıl için söz verdim. Ben sözünü tutan insanlardanım."  diyen Merkel, bunun parti genel başkanlık için de geçerli olduğunu, istikrarlı  bir hükümette bu iki görevin bir elde olması gerektiğini kaydetti.
 
CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeleri geçen  hafta sonlandırarak hazırladıkları koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya  varmıştı.
 
Merkel, özellikle Maliye Bakanlığının SPD'ye verilmesinden dolayı  eleştirilerin hedefi olmuştu.
 
SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine  oylatacak. Bu oylama sürecinin 20 Şubat’tan 2 Mart’a kadar süreceği, sonuçların  da 4 Mart’ta açıklanacağı bildirildi.
 
CDU ise 26 Şubat'ta düzenlenecek kurultayda koalisyon protokolünü  oylayacak.
 
Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU  ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.

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