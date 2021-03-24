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Merkel bu sözlerle özür diledi: Benim hatam, affınıza sığınıyorum

DHA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 18:02 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 18:02

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya Bayramı nedeniyle 1-5 Nisan arasında uygulanması planlanan koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kararının geri çekildiğini duyurdu. Merkel, kararın bir hata olduğunu ifade ederek, "Bu yalnızca benim hatam, tüm vatandaşların affına sığınıyorum" dedi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, 1-5 Nisanda Paskalya Bayramında uygulanması planlanan koronavirüs tedbirleri kararını geri çektiğini duyurdu. Merkel, yasak yerine halka 'evde kalma' çağrısında bulundu. Bu kapsamda 1-5 Nisanda tüm dükkanların kapanmasını ve 3 Nisanda sadece marketlerin açık kalmasını öngören karar geri çekildi.
 
"BENİM HATAM, AFFINIZA SIĞINIYORUM"
 
Merkel, kararın iptal edildiğini duyurduğu açıklamasında, "Bu yalnızca benim hatam. Karar en iyi niyetle tasarlandı. Bundan büyük pişmanlık duyuyorum ve bunun için tüm vatandaşlardan af diliyorum" dedi. Almanya Başbakanı Merkel, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 18 Nisana kadar süreceğini açıklamıştı.
 

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Almanya Angela Merkel Paskalya Bayramı
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