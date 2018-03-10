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Merkel: Bu işten hepimiz zararlı çıkarız!

10 Mart 2018 Cumartesi - 7:51 | Son Güncelleme : 10 03 2018 - 8:00

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih’te Alman ekonomisinin temsilcileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesini endişeyle karşıladıklarını söyledi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin çelik ve  alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesinin herkes için zararlı olacağını söyledi.
 
Merkel, Münih’te Alman ekonomisinin temsilcileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin belirli ürünler için gümrük vergilerini yükseltmesini endişeyle karşıladıklarını belirtti.
 
"KİMSE BUNDAN KAZANÇLI ÇIKAMAYACAK"
 
"Ek vergilerin olması iyi değildir. Bunun sadece bir ülkeye değil, ekonomiye etkisi var. Nihayetinde herkes için zararlı olacağına inanıyoruz." diyen Merkel, kimsenin bundan kazançlı çıkmayacağını ifade etti.
 
Bundan dolayı konuya ilişkin ABD ile görüşmeler yapmak istediklerine  dikkati çeken Merkel, "Elbette biz Avrupa tarafı olarak da reaksiyon gösterebiliriz." dedi.
 
Önceliğin ABD ile görüşmeler yapmak olduğu dile getiren Merkel, "ABD ile ticaret savaşı olabileceğinden gerçekten korkuyor musunuz?" sorusunu, "Ben şimdi savaşçı kelimelerini ağzıma almak istemiyorum. Bu şimdi bize yardımcı olmaz." yanıtını verdi.
 
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter de Alman hükümetinin tek  taraflı ek vergileri reddettiğini belirterek, "Biz bu gümrük vergilerini hukuka aykırı buluyoruz." dedi.
 
Ek vergilerin öne sürüldüğü gibi ABD'nin ulusal güvenliği ile herhangi  bir ilgisi olmadığını ve tamamen ekonomik çıkarlara hizmet ettiği düşüncesinde olduklarını ifade eden Streiter, ABD’nin bu kararını Avrupa Birliği çerçevesinde iyi bir şekilde analiz ederek, nasıl bir cevap verileceğini düşüneceklerini  vurguladı.

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