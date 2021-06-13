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Meriç Aral’a tatilde Boran Kuzum eşlik etti!
'Kırmızı Oda' dizisinde rol alan Meriç Aral, diziden ayrıldıktan sonra tatil sezonunu açtı. Serkan Keskin, rol aldığı dizinin setinden dolayı sevgilisinin yanında olmayınca oyuncuya; yakın dostları Boran Kuzum ve Melikşah Altuntaş eşlik etti.
Meriç Aral, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Aral'ın sevgilisi Serkan Keskin, rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Aral’ı yalnız bırakmak zorunda kalınca, Aral arkadaşlarıyla tatile çıktı.