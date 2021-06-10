Merdiven altı tedavi sakat bırakıyor!

Bel ve boyun ağrılarında bilinçsizce yapılan tedavi tehlike saçıyor. Çok sayıda kişi özellikle merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde yapılan bu işlemlerden şikayetçi. Aralarında 200 TL’ye züccaciyecide şifa arayan bile var. Merdiven altı mağdurları yaşadıklarını anlattı.

Binlerce kişi şifa arayışıyla kırık çıkıkçılara başvurdu. Kimi ya sakatlanarak, ya da sinir zedelenmesi yaşayarak çıktı. Bilinçsiz tedavi, insan sağlığını tehdit ediyor. Halk arasında çıtlatma ya da kütletme bilimsel ismiyle kayroprakti ya da manuel terapi çok sayıda hastalığın tedavisi fakat eğer merdiven altında yapılırsa çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Sinan Ağaç, uzun süre fıtıkla mücadele etti. Ağrıları artık katlanılamayacak seviyeye geldiğinde, çaresizce çözüm arayışına girdi: “Oturamayacak şekilde gelmiştim tabii bu durumlarda bilirsiniz akraba tavsiyeleri eş dost tavsiyeleri ile çektirmeye gittim.” Fakat şifa aradığı yer, bir hastane değildi. “Sarıyer'de bir yerdeydi, bir züccaciyeci dükkanı pasajın içindeydi. 200 lira para aldı benden. Bir 5 dakika içinde o anın şokuyla herhalde bir ayağa kalktım yürüdüm bir şeyim yok gibiydi. Geçti dedim. Ondan sonra sadece yatıyordum yani.”

Bilinçsiz kayroprakti mağduru sinan ağaç hastaneye başvurdu tedaviye alındı. Son anda felç kalmaktan kurtuldu. Bir diğer mağdursa, Cemil Kısa: Bir tanıdık vasıtasıyla merdiven altı fıtıkçılara gittim orada herhangi bir belgesi yoktu. Hiçbir faydasını görmedim. Çok sık gördüğümüz bu tip ilanlara kişilere asla itibar etmeyin.

Kayroprakti alanında yanlış uygulamalar, en çok boyunda tehlike saçıyor, Doktor Murat Yılmaz bu konuya dikkat çekiyor:

Özellikle yukarı doğru çekme ani hareketler çok fazla ses çıkarmak için çok fazla bükme aşırı bir kuvvet uygulama yukarı çekme burada kalıcı felç damar yaralanmaları sorunlara yol açıyor.

BELDE YAPILAN İŞLEMLERDE DE DİKKATLİ OLUNMALI

Hastanın ayak ucu ve baş ucuna iki kişi geçmek suretiyle aynı anda zıt yönlere çekme bel ağrısını bir kenara bırakın omzunu çıkarır. Nasıl bir tedavi uygulanması gerekiyor? Ben doğru hareketi göstereyim. Yat sırtın yere gelsin. Göğsünün altında iki elini birleştir. Ayaklarını düz yap. Kayroprakti işleminin uygulanacağı kişilerde kontrollerin önceden yapılması lazım. Hastanın yaşı mevcut şikayeti raporları kemik yapısı bizim için dikkate değer.

ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Bel-boyun ağrısı ve benzeri şikayetlerimiz lütfen tam teşekküllü bir hastanede tıp eğitimi almış doktorlarımızın yürüttüğü fizik tedavi hizmetlerine başvurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.