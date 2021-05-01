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Merdiven altı kürtaja suçüstü!

Merdiven altı kürtaja suçüstü! Esenyurt'ta kaçak kürtaj ve hacamat yapılan iş yerine baskın yapıldı.
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