Mercedes yeni bir sınıfa daha girecek

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, Concept EQT’nin Dünya Lansmanı’nı 10 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Bu konsept araç, küçük hafif ticari segmentinde satışa sunulacak Yeni T-Serisi’nin öncüsü olarak konumlanıyor. Mercedes-Benz’in “Önce Elektrik” stratejisine uygun olarak tasarlanan Concept EQT ise tamamen elektrikli olacak. Concept EQT'nin yakında yollara çıkması planlanıyor. Yeni T-Serisi’nin elektrikli versiyonuna dair detayların ön gösterimi olacak.

Portföy genişliyor



Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, yeni geliştirilen küçük hafif ticari modeliyle, V-Serisi’nde elde edilen deneyimi kompakt bir formata aktarıyor ve küçük hafif ticari segmentine yeni bir kalite düzeyi getiriyor. Concept EQT’nin geniş ve değişken iç mekanı, çekici tasarım ile Mercedes-Benz’in ayırt edici yüksek standartlardaki konfor ve güvenlik elemanlarını da sunuyor. Concept EQT, küçük hafif ticari segmentinde yeni bir bütünsel tasarım yaratıyor. Bu araç ile Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, müşterilerine sunduğu araç portföyünü genişletiyor. Concept EQT, ailelerin ve aktif sosyal kişilerin Mercedes-Benz dünyasına adım atmasını sağlayacak çekici bir giriş seviyesi modeli olarak konumlanacak.