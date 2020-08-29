Mercedes Vito Tourer yenilendi

Mercedes-Benz’in 9 kişilik aracı i Vito Tourer, 2020 itibarıyla yenilendi. İspanya ’da üretilen Vito’nun üçüncü nesli 2014 yılının sonbaharında satışa sunuldu. Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654 performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunmayı hedeliyor.

Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz , “Mercedes-Benz Vito Tourer modelimizi yenileyerek 2020 yılında da bu alandaki iddiamızı sürdürmeyi hedefliyoruz. . Vito ile de 1997 yılından bugüne kadar 37.033 adedi aşkın araç satışı gerçekleştirdik .Araçta güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısını 10 adetten 12 adede çıkarıyoruz.” dedi.

Dört farklı motor seçeneği

Yenilenmeyle birlikte tüm arkadan itişli Mercedes -Benz Vito versiyonları OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor. Üç farklı güç versiyonu ile sunulan motor, giriş seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,6-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 173-154 gr/km) değerine sahip Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor.

Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-156 gr/km) değerine sahip Vito 116 CDI var. En üstte ise 190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-154 gr/km) değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor. Buna ilave olarak, yeni nesil ile birlikte önden çekiş seçeneğine sahip OM 622 DE kodlu 4 silindirli 1.8 litrelik turbo dizel motor ile 136 HP (100 kW) güç sunuluyor. Vito 119 CDI versiyonunda eski versiyona göre yüzde 13 yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

Aktif Fren Yardımcısı ve DISTRONIC

Araçta yer alan yeni Aktif Fren Yardımcısı, öndeki araç ile olası bir çarpışma riskini algılıyor. Sistem önce görsel ve işitsel bir uyarı ile sürücüyü uyarıyor. Vito’da ilk kez kullanıma sunulan Distronic ise bir aktif takip yardımcısı. Sistem, sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak öndeki aracı takip ediyor ve sürücüyü otoyol veya dur-kalk trafikte önemli oranda rahatlatıyor. Öndeki araç ile güvenli takip mesafesini korumak üzere çalışan sistem, kendi kendine hızlanıyor veya yumuşak bir şekilde fren yapıyor.