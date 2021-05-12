Mercedes'ten ailerere yönelik ticari geliyor

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, yeni Concept EQT ile aileler ve bireysel kullanıcılar için hafif ticari araç segmentindeki premium araçla ilgili ön gösterimini gerçekleştirdi. Concept EQT, yakın dönemde yollarla buluşacak olan T-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu. Seri üretime yakın bu konsept araç, yedi kişiye kadar oturma kapasitesine sahip Mercedes -Benz Hafif Ticari Araçlar böylece V-Serisi’ni kompakt bir formata uygulayarak küçük boyutlu hafif ticari araç segmentine yeni bir premium anlayışı getirmeyi hedefliyor.

Tamamen elektriklisi de gelecek

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt; “Yeni T-Serisi ile küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki ürün gamımızı daha da genişletiyoruz. Yeni modelimiz, ailelere ve yaşları ne olursa olsun, boş zamanlarını çeşitli aktivitelerle geçirmekten hoşlanan, rahatlık ve tasarımdan ödün vermeden geniş bir alana ve işlevselliğe gereksinim duyan kullanıcılara hitap edecek. T-Serisi, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar dünyasına cazip bir giriş sunuyor. Concept EQT örneğinde olduğu gibi; elektrikli ulaşımda lider olma iddiamızı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca gelecekte bu segmentte tamamen elektrikli bir model de sunacağız.” dedi.

Aracın boyutları

Concept EQT (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik: 4.945/1.863/1.826 milimetre), üçüncü sıradaki iki tam boy koltuğa rahatlıkla erişim sağlamak üzere için her iki tarafta büyük bir açıklığa sahip sürgülü kapılarla donatılıyor. İkinci koltuk sırasına yan yana üç adet çocuk koltuğu yerleştirilebiliyor. 2022 yılında pazara sunulacak olan yeni T-Serisi, ticari olarak konumlandırılan ve bu yıl tamamen elektrikli bir versiyonla tanıtılacak olan Citan ile birlikte markanın hafif ticari araç pazarındaki ürün gamını tamamlıyor. Bunu, bireysel kullanıcılar için tamamen elektrikli bir versiyon takip edecek.